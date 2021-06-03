03 Haziran 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberleri: Euro 2020'de gözler onlarda! İşte Yusuf Yazıcı ve Eljif Elmas'ın da yer aldığı o liste

Euro 2020'nin başlamasına sayılı günler kala, şampiyonada gözlerin çevrileceği 10 genç oyuncu belli oldu. İngiliz basını, milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın da yer aldığı listeyi açıkladı. İşte aralarında Eljif Elmas'ın da bulunduğu o isimler... | Son dakika spor haberleri

Son dakika spor haberleri: Euro 2020'de gözler onlarda! İşte Yusuf Yazıcı ve Eljif Elmas'ın da yer aldığı o liste
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 03.06.2021

yaptığı listeye en yaşlı oyuncu olarak 'yı ekledi. Geçen sezon sakatlığı nedeniyle turnuvada oynaması mümkün olmayan oyuncu için tarihi bir fırsatın EURO 2020'nin ertelenmesi ile geldiği vurgulandı. Bu sezon 'de 14 gol ve 5 asist ile şampiyonluğa katkı yapan Yusuf'un yerel ligdeki performansını EURO 2020'ye de taşıyacağına kesin gözüyle bakıldığı vurgulandı. İşte Sabah'ın derlediği o liste...

Son dakika spor haberleri: Euro 2020'de gözler onlarda! İşte Yusuf Yazıcı ve Eljif Elmas'ın da yer aldığı o liste

EURO 2020'NİN GENÇ YETENEKLERİ
(24, , Türkiye)

Son dakika spor haberleri: Euro 2020'de gözler onlarda! İşte Yusuf Yazıcı ve Eljif Elmas'ın da yer aldığı o liste

(23, , )

Son dakika spor haberleri: Euro 2020'de gözler onlarda! İşte Yusuf Yazıcı ve Eljif Elmas'ın da yer aldığı o liste

(23, Derby County, Polonya)

Son dakika spor haberleri: Euro 2020'de gözler onlarda! İşte Yusuf Yazıcı ve Eljif Elmas'ın da yer aldığı o liste

(23, Leipzig, İspanya)

Son dakika spor haberleri: Euro 2020'de gözler onlarda! İşte Yusuf Yazıcı ve Eljif Elmas'ın da yer aldığı o liste

(22, Inter, )

Son dakika spor haberleri: Euro 2020'de gözler onlarda! İşte Yusuf Yazıcı ve Eljif Elmas'ın da yer aldığı o liste

Eljif Elmas (21, , Kuzey Makedonya)

Son dakika spor haberleri: Euro 2020'de gözler onlarda! İşte Yusuf Yazıcı ve Eljif Elmas'ın da yer aldığı o liste

(21, , İsveç)

Son dakika spor haberleri: Euro 2020'de gözler onlarda! İşte Yusuf Yazıcı ve Eljif Elmas'ın da yer aldığı o liste

A.Skov Olsen (21, , )

Son dakika spor haberleri: Euro 2020'de gözler onlarda! İşte Yusuf Yazıcı ve Eljif Elmas'ın da yer aldığı o liste

Myron Boadu (20, Alkmaar, Hollanda)

Son dakika spor haberleri: Euro 2020'de gözler onlarda! İşte Yusuf Yazıcı ve Eljif Elmas'ın da yer aldığı o liste

Nuno Mendes (18, Sporting, Portekiz)

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