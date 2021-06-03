Son dakika spor haberleri: Euro 2020'de gözler onlarda! İşte Yusuf Yazıcı ve Eljif Elmas'ın da yer aldığı o liste
Euro 2020'nin başlamasına sayılı günler kala, şampiyonada gözlerin çevrileceği 10 genç oyuncu belli oldu. İngiliz basını, milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın da yer aldığı listeyi açıkladı. İşte aralarında Eljif Elmas'ın da bulunduğu o isimler... | Son dakika spor haberleri
Daily Mail yaptığı listeye en yaşlı oyuncu olarak Yusuf Yazıcı'yı ekledi. Geçen sezon sakatlığı nedeniyle turnuvada oynaması mümkün olmayan oyuncu için tarihi bir fırsatın EURO 2020'nin ertelenmesi ile geldiği vurgulandı. Bu sezon Lille'de 14 gol ve 5 asist ile şampiyonluğa katkı yapan Yusuf'un yerel ligdeki performansını EURO 2020'ye de taşıyacağına kesin gözüyle bakıldığı vurgulandı. İşte Sabah'ın derlediği o liste...
EURO 2020'NİN GENÇ YETENEKLERİ
Yusuf Yazıcı (24, Lille, Türkiye)
Manuel Locatelli (23, Sassuolo, İtalya)
Kamil Jozwiak (23, Derby County, Polonya)
Dani Olmo (23, Leipzig, İspanya)
Alessandro Bastoni (22, Inter, İtalya)
Eljif Elmas (21, Napoli, Kuzey Makedonya)
Alexander Isak (21, Real Sociedad, İsveç)
Myron Boadu (20, Alkmaar, Hollanda)
Nuno Mendes (18, Sporting, Portekiz)
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