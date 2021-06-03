Daily Mail yaptığı listeye en yaşlı oyuncu olarak Yusuf Yazıcı'yı ekledi. Geçen sezon sakatlığı nedeniyle turnuvada oynaması mümkün olmayan oyuncu için tarihi bir fırsatın EURO 2020'nin ertelenmesi ile geldiği vurgulandı. Bu sezon Lille'de 14 gol ve 5 asist ile şampiyonluğa katkı yapan Yusuf'un yerel ligdeki performansını EURO 2020'ye de taşıyacağına kesin gözüyle bakıldığı vurgulandı. İşte Sabah'ın derlediği o liste...