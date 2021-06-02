02 Haziran 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Dinamo Kiev Mircea Lucescu'nun sözleşmesini 2023'e kadar uzattı!
Ukrayna Premier Lig ekibi Dinamo Kiev, teknik direktör Mircea Lucescu'nun sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. Temmuz 2020'de Dinamo Kiev'in başına geçen Rumen teknik adam, takımıyla geride kalan sezon lig, Ukrayna Kupası ve Ukrayna Süper Kupa zaferleri yaşamıştı.
Ukrayna Premier Lig ekibi Dinamo Kiev, Rumen teknik direktör Mircea Lucescu ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Dinamo Kiev Kulübü, 75 yaşındaki Lucescu ile Temmuz 2023'e kadar yeni mukavele yapıldığını duyurdu.
Temmuz 2020'de Dinamo Kiev'in başına geçen Lucescu, takımıyla geride kalan sezon lig, Ukrayna Kupası ve Ukrayna Süper Kupa zaferleri yaşamıştı.
Shakhtar Donetsk, Zenit, Rapid Bükreş, Inter gibi ekiplerde görev alan Lucescu, Galatasaray'ı 2000-2002, Beşiktaş'ı 2002-2004, A Milli Takımı ise 2017-2019 yıllarında çalıştırmıştı.
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