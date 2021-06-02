02 Haziran 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Dinamo Kiev Mircea Lucescu'nun sözleşmesini 2023'e kadar uzattı!

Dinamo Kiev Lucescu'nun sözleşmesini uzattı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.06.2021

ekibi , teknik direktör 'nun sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. Temmuz 2020'de Dinamo Kiev'in başına geçen Rumen teknik adam, takımıyla geride kalan sezon , ve zaferleri yaşamıştı.

ekibi , Rumen teknik direktör ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

, 75 yaşındaki Lucescu ile Temmuz 2023'e kadar yeni mukavele yapıldığını duyurdu.

Temmuz 2020'de Dinamo Kiev'in başına geçen Lucescu, takımıyla geride kalan sezon , ve zaferleri yaşamıştı.

, , , Inter gibi ekiplerde görev alan Lucescu, 'ı 2000-2002, 'ı 2002-2004, ise 2017-2019 yıllarında çalıştırmıştı.

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