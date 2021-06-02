Barcelona Emerson Royal'i transfer etti! Ödenecek bonservis bedeli...

02 Haziran 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

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Barcelona transferde durmuyor! Bir isim daha...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.06.2021

devlerinden , 'ten 'i kadrosuna kattığını açıkladı. Katalan temsilcisinin kasasından bu transfer için 9 milyon Euro çıkacak. | Son dakika transfer haberleri

devi , transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. ve 'yu renklerine bağlayan Katalan ekibi, 'ten 'le de anlaşıldığını açıkladı.

Barcelona'nın kasasından bu transfer için 9 milyon Euro çıkacak. Brezilyalı sağ bek geçtiğimiz sezon 38 maça çıkarken 2 gol, 4 asistlik katkı gösterdi.

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