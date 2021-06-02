Barcelona Emerson Royal'i transfer etti! Ödenecek bonservis bedeli...

İspanya La Liga devlerinden Barcelona, Real Betis'ten Emerson Royal'i kadrosuna kattığını açıkladı. Katalan temsilcisinin kasasından bu transfer için 9 milyon Euro çıkacak. | Son dakika transfer haberleri

İspanya La Liga devi Barcelona, transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Eric Garcia ve Kun Agüero'yu renklerine bağlayan Katalan ekibi, Real Betis'ten Emerson Royal'le de anlaşıldığını açıkladı.

Barcelona'nın kasasından bu transfer için 9 milyon Euro çıkacak. Brezilyalı sağ bek geçtiğimiz sezon 38 maça çıkarken 2 gol, 4 asistlik katkı gösterdi.

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