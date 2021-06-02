02 Haziran 2021, Çarşamba
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Wolfsburg'un yeni teknik direktörü Mark van Bommel oldu
Alamanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'un yeni hocası belli oldu. Alman kulübünde teknik direktörlük görevine Mark van Bommel getirildi.
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Wolfsburg'da teknik direktörlük görevine Mark van Bommel getirildi.
Alman kulübünden yapılan açıklamada, 44 yaşındaki Van Bommel ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Wolfsburg'un üst yöneticisi Jörg Schmadtke, Hollandalı teknik direktörün kulübün felsefesine uyduğunu aktardı.
Futbolcu olarak Barcelona, Bayern Münih ve Milan'da forma giyen Mark van Bommel, son olarak 2018-2019 yıllarında Hollanda'nın Eindhoven takımını çalıştırmıştı.
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