02 Haziran 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Wolfsburg'un yeni teknik direktörü Mark van Bommel oldu

Wolfsburg'un yeni hocası Van Bommel oldu
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.06.2021

ekiplerinden 'un yeni hocası belli oldu. kulübünde teknik direktörlük görevine getirildi.

(Bundesliga) takımlarından 'da teknik direktörlük görevine getirildi.

kulübünden yapılan açıklamada, 44 yaşındaki ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Wolfsburg'un üst yöneticisi Jörg Schmadtke, Hollandalı teknik direktörün kulübün felsefesine uyduğunu aktardı.

Futbolcu olarak , ve 'da forma giyen Mark van Bommel, son olarak 2018-2019 yıllarında 'nın takımını çalıştırmıştı.

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