Son dakika spor haberi: Yılın transfer bombası patladı! Barcelona Agüero'yu kadrosuna kattığını resmen duyurdu
İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, Manchester City ile olan sözleşmesi sona eren Sergio Agüero'yu kadrosuna kattığını duyurdu. 2 yıllık sözleşmeye imza atan Arjantinli oyuncu, Katalan ekibinden yıllık 5 milyon Euro maaş alacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Yeni sezona güçlü bir kadro ile başlamak isteyen Barcelona, Aguero transferini bitirdi.
Katalan ekibi, Manchester City ile yollarını ayıran Sergio Agüero'yu kadrosuna kattı.
Barcelona'nın resmi internet sitesinde kulüp kanalında imza töreni yayın akışına eklenince transfer ortaya çıktı.
5 MİLYON EURO KAZANACAK
Sergio Agüero, Barcelona ile 2023 yılına kadar anlaştı ve senelik 5 milyon euro garanti ücret almayı kabul etti.
Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 20 maçta yalnızca 720 dakika süre alan Agüero, toplam 6 gol atıp 1 asist yaptı.
Daha önce İspanya'da Atletico Madrid forması giyen Agüero, Manchester City kariyerinde oynadığı 390 maçta 260 gol atıp 73 asist yaptı.
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