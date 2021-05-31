31 Mayıs 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Yılın transfer bombası patladı! Barcelona Agüero'yu kadrosuna kattığını resmen duyurdu

Yılın bombası patladı! Yeni takımı duyuruldu
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 Giriş Tarihi: 31.05.2021

ekiplerinden , ile olan sözleşmesi sona eren Sergio 'yu kadrosuna kattığını duyurdu. 2 yıllık sözleşmeye imza atan Arjantinli oyuncu, ekibinden yıllık 5 milyon Euro maaş alacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Yeni sezona güçlü bir kadro ile başlamak isteyen , Aguero transferini bitirdi.

ekibi, ile yollarını ayıran Sergio 'yu kadrosuna kattı.

Barcelona'nın resmi internet sitesinde kulüp kanalında imza töreni yayın akışına eklenince transfer ortaya çıktı.

5 MİLYON EURO KAZANACAK

Sergio Agüero, Barcelona ile 2023 yılına kadar anlaştı ve senelik 5 milyon euro garanti ücret almayı kabul etti.

Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 20 maçta yalnızca 720 dakika süre alan Agüero, toplam 6 gol atıp 1 asist yaptı.

Daha önce 'da forması giyen Agüero, Manchester City kariyerinde oynadığı 390 maçta 260 gol atıp 73 asist yaptı.

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