01 Haziran 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberleri: İngiltere Premier Lig'de sezonun en iyilerinde adaylar belli oldu!

Premier Lig'de sezonun en iyilerinde adaylar belli oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 01.06.2021

'de 2020-2021 sezonunun en iyilerinde dört kategoride adaylar açıklandı. Organizasyondan yapılan duyuruda, 2020-2021 sezonunun en iyi oyuncusu, genç yeteneği, teknik direktörü ve golü adaylarının belirlendiği ifade edildi. İşte adaylar... | Son dakika spor haberleri

Organizasyondan yapılan açıklamada, 2020-2021 sezonunun en iyi oyuncusu, genç yeteneği, teknik direktörü ve golü adaylarının belirlendiği ifade edildi.

Futbolseverler, 'in internet sitesi veya sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından bu kategorilerdeki favorilerine 3 Haziran Perşembe gününe kadar oy verebilecek.

Adaylar şöyle:

En iyi oyuncu: ve (), (), (), (), (Chelsea), (Liverpool), Thomas Soucek ()

En iyi genç yetenek: Dominic Calvert-Lewin (Everton), Ruben Dias ve Phil Foden (Manchester City), Illan Meslier (), Mason Mount (Chelsea), Marcus Rashford (Manchester United), Declan Rice (West Ham United), Bukayo Saka (Arsenal)

En iyi teknik direktör: Marcelo Bielsa (Leeds United), Pep Guardiola (Manchester City), David Moyes (West Ham United), Brendan Rodgers (), Ole Gunnar Solskjaer (Manchester United)

En iyi gol: James Maddison (Leicester City), Manuel Lanzini (West Ham United), Ola Aina (Fulham), Sebastien Haller (West Ham United), Muhammed Salah (Liverpool), Bruno Fernandes (Manchester United), Erik Lamela (Tottenham), Jesse Lingard (West Ham United), Edinson Cavani (Manchester United)

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