01 Haziran 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Kosova-San Marino maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek

Yaşar Kemal Uğurlu o maçı yönetecek
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 01.06.2021

kokartlı hakemimiz 'nun, ile arasında oynanacak özel karşılaşmayı yöneteceği açıklandı.

kokartlı hakem , ile takımları arasında bugün oynanacak özel maçı yönetecek.

Kosova'nın şehrindeki 'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada, Yaşar Kemal Uğurlu'nun yardımcılıklarını ve yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise olacak.

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