Son dakika transfer haberi: Real Madrid Carlo Ancelotti'yle 3 yıllık sözleşme imzaladı!

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, Zinedine Zidane'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için Carlo Ancelotti ile anlaştığını duyurdu. İspanyol ekibinden yapılan açıklamaya göre, İtalyan teknik adamla 3 senelik sözleşme imzalandığı belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri

İspanya La Liga'da sezonu 2. sırada tamamlayan Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane, görevinden ayrılmıştı. Fransız teknik adamın yerine hoca arayışlarına başlayan eflatun-beyazlılar, yeni teknik direktörünü çabuk buldu.

Real Madrid'den yapılan açıklamaya göre, eski hocası Carlo Ancelotti ile sözleşme imzalandığı duyuruldu. Son olarak Premier Lig ekibi Everton'da görev yapan İtalyan teknik adamla 3 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Real Madrid'de görev yaptığı iki senede UEFA Şampiyonlar Ligi, İspanya Kral Kupası, UEFA Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan Ancelotti, bu sezon Everton ile Premier Lig'i 10. sırada bitirdi.

2013-2015 sezonları arasında Real Madrid'de görev alan başarılı teknik direktör, 2011 yılında PSG'yi çalıştırırken Ligue 1'de "yılın teknik direktörü" ödülünü kazanmıştı.

İşte İspanyol ekibinin açıklaması:

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