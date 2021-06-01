01 Haziran 2021, Salı

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Son dakika transfer haberi: Real Madrid Carlo Ancelotti'yle 3 yıllık sözleşme imzaladı!

Carlo Ancelotti Real Madrid'de!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 01.06.2021

ekiplerinden , 'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için ile anlaştığını duyurdu. İspanyol ekibinden yapılan açıklamaya göre, İtalyan teknik adamla 3 senelik sözleşme imzalandığı belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri

'da sezonu 2. sırada tamamlayan 'de teknik direktör , görevinden ayrılmıştı. Fransız teknik adamın yerine hoca arayışlarına başlayan eflatun-beyazlılar, yeni teknik direktörünü çabuk buldu.

Real Madrid'den yapılan açıklamaya göre, eski hocası ile sözleşme imzalandığı duyuruldu. Son olarak ekibi 'da görev yapan İtalyan teknik adamla 3 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Real Madrid'de görev yaptığı iki senede , , şampiyonlukları yaşayan Ancelotti, bu sezon Everton ile Premier Lig'i 10. sırada bitirdi.

2013-2015 sezonları arasında Real Madrid'de görev alan başarılı teknik direktör, 2011 yılında 'yi çalıştırırken 'de "yılın teknik direktörü" ödülünü kazanmıştı.

İşte İspanyol ekibinin açıklaması:

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