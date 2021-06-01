01 Haziran 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberleri: Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Leonardo Jardim'in yeni takımı belli oldu

Adı F.Bahçe ile anılıyordu! Yeni takımı belli oldu
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 01.06.2021

Son dakika spor haberleri: Adı teknik direktör arayışlarını sürdüren teknik direktör , ekibi Al Hilal ile resmi sözleşme imzaladı. ()

Son dakika spor haberleri: ile yola devam etmeme kararı alan ve teknik direktör arayışlarını sürdüren 'de gündeme gelen isimlerden biri de olmuştu. ekibi Al Hilal, Portekizli çalştırıcı ile resmi sözleşme imzaladığını açıkladı.

46 yaşındaki Jardim, kariyerinde , , Beira-Mar, , , ve 'yu da çalıştırdı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu'nun ardından yeni teknik direktörü kim olacak? İşte adaylar...

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