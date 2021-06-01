01 Haziran 2021, Salı
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Son dakika spor haberleri: Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Leonardo Jardim'in yeni takımı belli oldu
Son dakika spor haberleri: Adı teknik direktör arayışlarını sürdüren teknik direktör Leonardo Jardim, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile resmi sözleşme imzaladı. (FB spor haberi)
Son dakika spor haberleri: Emre Belözoğlu ile yola devam etmeme kararı alan ve teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri de Leonardo Jardim olmuştu. Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Portekizli çalştırıcı ile resmi sözleşme imzaladığını açıkladı.
46 yaşındaki Jardim, kariyerinde Camacha, Chaves, Beira-Mar, Braga, Olympiakos, Sporting Lizbon ve Monaco'yu da çalıştırdı.
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu'nun ardından yeni teknik direktörü kim olacak? İşte adaylar...
👋🏻 To Riyadh.. To Al-Hilal 🤩💙#AlHilal— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) June 1, 2021
pic.twitter.com/POT8p6pF05
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