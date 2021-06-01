01 Haziran 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: İngiltere Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu açıklandı!

İngiltere'nin EURO 2020 kadrosu açıklandı! O yıldız yok
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.06.2021

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) D Grubu'nda Hırvatistan, İskoçya ve Çekya ile karşılaşacak 'nın kadrosu açıklandı. Teknik direktör , sakatlığı bulunan 'ın yıldız oyuncusu 'u kadroya almadı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Teknik direktör tarafından belirlenen kadroda, sakatlığı bulunan 'ın hücum oyuncusu yer almadı.

İngiltere'nin 26 kişilik kadrosu şöyle:

Kaleci: (Manchester United), (), ()

Defans: - (Liverpool), Ben Chilwell (), Conor Coady (Wolverhampton), Reece James (Chelsea), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (), Kieran Trippier (Atletico Madrid), Kyle Walker (Manchester City)

Orta saha: Jude Bellingham (), Jordan Henderson (Liverpool), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds United), Declan Rice (West Ham United)

Forvet: Dominic Calvert-Lewin (Everton), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Aston Villa), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Raheem Sterling (Manchester City).

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Carlo Ancelotti Real Madrid'de! Carlo Ancelotti Real Madrid'de!
Premier Lig'de sezonun en iyilerinde adaylar belli oldu! Premier Lig'de sezonun en iyilerinde adaylar belli oldu!
Yaşar Kemal Uğurlu o maçı yönetecek Yaşar Kemal Uğurlu o maçı yönetecek
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör