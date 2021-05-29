29 Mayıs 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: UEFA Başkanı Aleksandr Ceferin'den Real Madrid Barcelona ve Juventus'a şok sözler!

Ceferin'den şok sözler! Madrid Barcelona ve Juventus...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 29.05.2021

'nın patronu , önümüzdeki on sene içerisinde başka bir projesi olmayacağını düşünüyor. gazetesi L'Equipe 'e konuşan Ceferin, Süper Lig'den ayrılmayan üç dev takım , ve 'a da bir kez daha suçlamalarda bulundu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

, projesi ve gündemde yer alan final-four düşüncesi hakkında konuştu.

gazetesi L'Equipe 'e konuşan Ceferin, Süper Lig'den ayrılmayan üç takım , ve 'a da yeniden suçlamalarda bulundu.

İŞTE CEFERIN'İN SÖZLERİ:

"Bazı kulüplerin öncülük ettiği bir komplo sonunda Süper Lig'in kurulduğunu öğrendiğim güne pişmanım. Ama sonuçta bunun olması çok iyi, çünkü Avrupa futbolundaki durumu netleştirdi. Çok stres altındaydım ama sonunda işler normale döndü. Asla asla dememelisin ama bence bu proje en az önümüzdeki on yıl tekrar masaya yatırılmaz."

"Gelecekte formatında bir final-four fikri hakkında tartışıyoruz, ancak karar verilmedi. Geçen yıl 'de oynanan 'sekizli finali' beğendik. Ama iki haftadan fazla sürdü ve bu çok uzundu. Final-four'un avantajları ve dezavantajları var. Festivaller gibi diğer etkinliklerle tamamlanan bir haftalık futbol harika bir organizasyon olabilir. Ele alınması gereken finansal ve pazarlama sorunları var. Ama ben şahsen bunun olmasını istiyorum. Harika olabilir. Doğru yapılırsa gelir açısından da verimli olur. Fakat herkes kendi bakış açısını anlatmalı."

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