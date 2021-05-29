UEFA'nın patronu Aleksandr Ceferin, önümüzdeki on sene içerisinde başka bir Süper Lig projesi olmayacağını düşünüyor. Fransız gazetesi L'Equipe 'e konuşan Ceferin, Süper Lig'den ayrılmayan üç dev takım Real Madrid, Barcelona ve Juventus'a da bir kez daha suçlamalarda bulundu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Aleksandr Ceferin, Süper Lig projesi ve gündemde yer alan final-four düşüncesi hakkında konuştu.

Fransız gazetesi L'Equipe 'e konuşan Ceferin, Süper Lig'den ayrılmayan üç takım Real Madrid, Barcelona ve Juventus'a da yeniden suçlamalarda bulundu.

İŞTE CEFERIN'İN SÖZLERİ:

"Bazı kulüplerin öncülük ettiği bir komplo sonunda Süper Lig'in kurulduğunu öğrendiğim güne pişmanım. Ama sonuçta bunun olması çok iyi, çünkü Avrupa futbolundaki durumu netleştirdi. Çok stres altındaydım ama sonunda işler normale döndü. Asla asla dememelisin ama bence bu proje en az önümüzdeki on yıl tekrar masaya yatırılmaz."

"Gelecekte Şampiyonlar Ligi formatında bir final-four fikri hakkında tartışıyoruz, ancak karar verilmedi. Geçen yıl Portekiz'de oynanan 'sekizli finali' beğendik. Ama iki haftadan fazla sürdü ve bu çok uzundu. Final-four'un avantajları ve dezavantajları var. Festivaller gibi diğer etkinliklerle tamamlanan bir haftalık futbol harika bir organizasyon olabilir. Ele alınması gereken finansal ve pazarlama sorunları var. Ama ben şahsen bunun olmasını istiyorum. Harika olabilir. Doğru yapılırsa gelir açısından da verimli olur. Fakat herkes kendi bakış açısını anlatmalı."

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