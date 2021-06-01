01 Haziran 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika transfer haberleri: Real Madrid Carlo Ancelotti ile anlaşma sağladı!

Real Madrid Ancelotti ile anlaşma sağladı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 01.06.2021

ekiplerinden 'in, 'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için ile anlaştığı belirtildi. | Son dakika transfer haberleri

'da sezonu 2. sırada tamamlayan 'de teknik direktör , görevinden ayrılmıştı. Fransız teknik adamın yerine hoca arayışlarına başlayan eflatun-beyazlılar, yeni teknik direktörünü çabuk buldu.

'da yer alan habere göre; Real Madrid, eski hocası ile anlaşmaya vardı. Son olarak ekibi Everton'da görev yapan İtalyan teknik adamla 1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Real Madrid'de görev yaptığı iki senede UEFA Şampiyonlar Ligi, , şampiyonlukları yaşayan Ancelotti, bu sezon Everton ile Premier Lig'i 10. sırada bitirdi.

2013-2015 sezonları arasında Real Madrid'de görev alan başarılı teknik direktör, 2011 yılında PSG'yi çalıştırırken 'de "yılın teknik direktörü" ödülünü kazanmıştı.

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