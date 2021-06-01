Son dakika transfer haberleri: Real Madrid Carlo Ancelotti ile anlaşma sağladı!
İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'in, Zinedine Zidane'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için Carlo Ancelotti ile anlaştığı belirtildi. | Son dakika transfer haberleri
İspanya La Liga'da sezonu 2. sırada tamamlayan Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane, görevinden ayrılmıştı. Fransız teknik adamın yerine hoca arayışlarına başlayan eflatun-beyazlılar, yeni teknik direktörünü çabuk buldu.
Marca'da yer alan habere göre; Real Madrid, eski hocası Carlo Ancelotti ile anlaşmaya vardı. Son olarak Premier Lig ekibi Everton'da görev yapan İtalyan teknik adamla 1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Real Madrid'de görev yaptığı iki senede UEFA Şampiyonlar Ligi, İspanya Kral Kupası, UEFA Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan Ancelotti, bu sezon Everton ile Premier Lig'i 10. sırada bitirdi.
2013-2015 sezonları arasında Real Madrid'de görev alan başarılı teknik direktör, 2011 yılında PSG'yi çalıştırırken Ligue 1'de "yılın teknik direktörü" ödülünü kazanmıştı.
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