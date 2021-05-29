29 Mayıs 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Joachim Löw'ün kararı belli oldu!

Joachim Löw'ün kararı belli oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 29.05.2021 Giriş Tarihi: 29.05.2021

Ünlü teknik adam geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. ile de adı geçen Alman hoca, bir süre dinleneceğini ve takım çalıştırmayacağını ifade etti. İşte 61 yaşındaki çalıştırıcının sözleri... | Son dakika spor haberleri

EURO 2020'nin ardından 'ndaki görevinden ayrılacak olan teknik direktör , bir süre dinleneceğini ve takım çalıştırmayacağını söyledi.

61 yaşındaki teknik adam, " ya da 'i çalıştırmayacağım. Bu yaz bir takımla anlaşmayacağım" dedi.
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