29 Mayıs 2021, Cumartesi
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61 yaşındaki teknik adam, "Barcelona ya da Real Madrid'i çalıştırmayacağım. Bu yaz bir takımla anlaşmayacağım" dedi.
Son dakika spor haberi: Joachim Löw'ün kararı belli oldu!
Ünlü teknik adam Joachim Löw geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe ile de adı geçen Alman hoca, bir süre dinleneceğini ve takım çalıştırmayacağını ifade etti. İşte 61 yaşındaki çalıştırıcının sözleri... | Son dakika spor haberleri
EURO 2020'nin ardından Almanya Milli Takımı'ndaki görevinden ayrılacak olan teknik direktör Joachim Löw, bir süre dinleneceğini ve takım çalıştırmayacağını söyledi.
61 yaşındaki teknik adam, "Barcelona ya da Real Madrid'i çalıştırmayacağım. Bu yaz bir takımla anlaşmayacağım" dedi.
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