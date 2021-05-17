17 Mayıs 2021, Pazartesi

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Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi heyecanı!

Kartal'da Şampiyonlar Ligi heyecanı!
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Giriş Tarihi: 17.05.2021

'i şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi. Siyah-beyazlılar yüksek ihtimalle 3. torbada yer alacak. ()

Beşiktaş'ın şampiyon olarak sezonu bitirmesi gözleri Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi. Sezon başında ön elemelerde bu fırsatı kaybeden siyah-beyazlı kulüp, yeni sezonda doğrudan gruplara katılacak. Daha önce 1997-98, 2000-01,2003-04, 2007-08, -10, -17 ve 2017-18 sezonlarında bu kulvarda boy gösteren Beşiktaş, özellikle 2017-18 sezonunda tarihi bir performansa imza atıp 'Grubunu lider bitiren ilk Türk takımı', 'Grubunu namağlup bitiren ilk Türk takımı', 'Gruplarda en fazla puan toplayan Türk takımı', 'Grup aşamasında en çok gol atan Türk takımı' ve 'Gruplarda en çok galibiyet alan Türk takımı' unvanlarının sahibi olmuştu. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde en iyi ihtimalle 3. torbada yer alabilecek Beşiktaş; , , Inter, , , , , M. United gibi güçlü takımlarla eşleşecek. (Fotomaç)
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