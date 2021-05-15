15 Mayıs 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Southampton 3-1 Fulham (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Southampton sahasında kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 Giriş Tarihi: 15.05.2021

'in 36. haftasında küme düşmesi kesinleşen 'ı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

'in 36. hafta karşılaşmasında ile kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Southampton'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada , 60'ta ve 82. dakikada kaydetti. Fulham'ın tek golü ise 'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Southampton 43 puana yükselirken Fulham ise 27 puanda kaldı.

Leeds United deplasmanda kazandı! haberin devamı

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