Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de kriz ortaya çıktı! İşte yeni sağ bek...

MURAT PALULİ KİMDİR?

9 Ağustos 1994 yılında Erzurum'da dünyaya gelen Murat Paluli, kariyerine o dönemki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor altyapısında başladı. Ardından İskenderun Demir Çelik ve Körfez gibi takımlarda oynayan Paluli, 2019'da Hatayspor'dan Göztepe'ye transfer olmuştu. Defansın sağında forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 35 karşılaşmada 1 asist yaptı.