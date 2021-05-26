26 Mayıs 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: UEFA'dan Zlatan Ibrahimovic'e bahis cezası!

UEFA'dan Ibrahimovic'e bahis cezası!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 Giriş Tarihi: 26.05.2021

Serie A ekiplerinden forması giyen Zlatan Ibrahimovic, bir kez daha bahis olayıyla gündeme geldi. İsveçli futbolcu hakkında daha önceden soruşturma başlatan , bahis şirketleriyle finansal bağlantısı olduğu gerekçesiyle yıldız oyuncuya 50 bin Euro para cezası verdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

, bahis şirketleriyle finansal bağlantısı olduğu gerekçesiyle hakkında disiplin soruşturması başlattığı temsilcisi 'da forma giyen Zlatan Ibrahimovic'e 50 bin Euro para cezası verdi.

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından yapılan açıklamada, geçen ay hakkında disiplin soruşturması başlatılan 39 yaşındaki oyuncunun bahis şirketleriyle finansal çıkarlar doğrultusunda bağlantısı olduğu gerekçesiyle 50 bin avro para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

İsveçli yıldız oyuncuya, söz konusu bahis şirketiyle bağlantısını kesmesi yönünde direktifte bulunan UEFA, kulübü Milan'a ise gereken önlemleri almadığı için 25 bin avro para cezası verdi.

basınında yer alan haberlerde, Ibrahimovic'in "" adlı bahis şirketiyle ortaklık anlaşması imzaladığı ifade edilmişti. Milan ile sözleşmesini bir yıl daha uzatan Ibrahimovic, dizindeki sakatlık sebebiyle 'nda (EURO 2020) forma giyemeyecek.

Geçen sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istikrarlı bir performans sergileyemeyen Ibrahimovic, Milan formasıyla 19 lig maçında 15 kez ağları sarsmıştı.

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