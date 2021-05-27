27 Mayıs 2021, Perşembe
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Manchester United Alex Telles ile yollarını ayıracak!
Son dakika spor haberleri... İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Porto'dan transfer ettiği eski Galatasaraylı Alex Telles ile yollarını ayırıyor. Manchester United, Brezilyalı yıldıza 15 Milyon pound ödemişti.
İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester United, Porto'dan transfer ettiği Alex Telles ile yollarını ayıracak. Kırmızı şeytanlar, daha önce Galatasaray'da oynayan, Alex Telles'i satmak istiyor. Daily Express'te yer alan habere göre geçtiğimiz sezon kadroya katılan Alex Telles Luke Shaw'un gölgesinde kalınca beklentilerin de altında kalmış oldu. 15 Milyon pound bonservis ödenen Alex Telles, yakın bir bütçeye satılmak isteniyor.
23 MAÇ 3 ASİST
Alex Telles bu sezon United'da 23 maçta oynadı ve 3 asist yaptı.
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