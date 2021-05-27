27 Mayıs 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester United Alex Telles ile yollarını ayıracak!

Manchester United Alex Telles ile yollarını ayıracak!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 Giriş Tarihi: 27.05.2021

Son dakika spor haberleri... ekiplerinden , 'dan transfer ettiği eski Galatasaraylı ile yollarını ayırıyor. Manchester United, Brezilyalı yıldıza 15 Milyon pound ödemişti.

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden , 'dan transfer ettiği ile yollarını ayıracak. Kırmızı şeytanlar, daha önce 'da oynayan, Alex Telles'i satmak istiyor. Daily Express'te yer alan habere göre geçtiğimiz sezon kadroya katılan Alex Telles Luke Shaw'un gölgesinde kalınca beklentilerin de altında kalmış oldu. 15 Milyon pound bonservis ödenen Alex Telles, yakın bir bütçeye satılmak isteniyor.

23 MAÇ 3 ASİST

Alex Telles bu sezon United'da 23 maçta oynadı ve 3 asist yaptı.

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