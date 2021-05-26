26 Mayıs 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Hollanda'nın EURO 2020 kadrosu açıklandı

Hollanda'nın EURO 2020 kadrosu açıklandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 26.05.2021

'nda (EURO 2020) mücadele edecek Hollanda'nın kadrosu açıklandı.

Teknik direktör tarafından belirlenen kadro, Hollanda Futbol Federasyonunun sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

26 kişilik kadroda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: (), (), ()

Defans: (), (), Daley Blind (Ajax), Joel Veltman (Brighton), Jurrien Timber (Ajax), Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Denzel Dumfries (), Stefan de Vrij (Inter), Owen Wijndal ()

Orta saha: Frenkie de Jong (Barcelona), Ryan Gravenberch (Ajax), Georginio Wijnaldum (Liverpool), Donny van de Beek (Manchester United), Marten de Roon (Atalanta), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (AZ Alkmaar)

Forvet: Memphis Depay (Olympique Lyon), Luuk de Jong (Sevilla), Wout Weghorst (Wolfsburg), Quincy Promes (Spartak Moskova), Cody Gakpo (PSV), Donyell Malen (PSV), Steven Berghuis (Feyenoord).

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