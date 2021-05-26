Hollanda'nın EURO 2020 kadrosu açıklandı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek Hollanda'nın kadrosu açıklandı.

Teknik direktör Frank de Boer tarafından belirlenen kadro, Hollanda Futbol Federasyonunun sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

26 kişilik kadroda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Maarten Stekelenburg (Ajax), Jasper Cillessen (Valencia), Tim Krul (Norwich City)

Defans: Nathan Ake (Manchester City), Matthijs de Ligt (Juventus), Daley Blind (Ajax), Joel Veltman (Brighton), Jurrien Timber (Ajax), Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Denzel Dumfries (PSV), Stefan de Vrij (Inter), Owen Wijndal (AZ Alkmaar)

Orta saha: Frenkie de Jong (Barcelona), Ryan Gravenberch (Ajax), Georginio Wijnaldum (Liverpool), Donny van de Beek (Manchester United), Marten de Roon (Atalanta), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (AZ Alkmaar)

Forvet: Memphis Depay (Olympique Lyon), Luuk de Jong (Sevilla), Wout Weghorst (Wolfsburg), Quincy Promes (Spartak Moskova), Cody Gakpo (PSV), Donyell Malen (PSV), Steven Berghuis (Feyenoord).

DİĞER

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ