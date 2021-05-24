24 Mayıs 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Galler'in EURO 2020 kadrosu açıklandı

Galler'in EURO 2020 kadrosu açıklandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 24.05.2021

A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası'ndaki (EURO 2020) rakipleri arasında yer alan 'in aday kadrosu belli oldu.

'nın 2020 Avrupa Şampiyonası'ndaki rakiplerinden 'de, turnuvanın aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör tarafından belirlenen kadroda 28 futbolcu yer aldı.

Hazırlıklarını Portekiz'in Algarve bölgesinde sürdürecek Galler'in 28 kişlilik kadrosunda şu isimler yer aldı:

Kaleciler: (), (), ()

Savunma: (St. Pauli), , (Tottenham Hotspur), Chris Mepham (), Chris Gunter (Charlton Athletic), Rhys Norrington-Davies (Sheffield United), Neco Williams (Liverpool), Tom Lockyer ()

Orta saha: Joe Allen (Stoke City), Joe Morrell (Luton Town), Ethan Ampadu (Chelsea), Matthew Smith (Manchester City), Jonathan Williams (), Aaron Ramsey (Juventus), Dylan Levitt (Manchester United), Rubin Colwill (Cardiff City), George Thomas (Queens Park Rangers), Mark Harris (Cardiff City)

Forvet: Kieffer Moore (Cardiff City), Harry Wilson (Liverpool), Gareth Bale (Real Madrid), David Brooks (Bournemouth), Tyler Roberts (Leeds United), Tom Lawrence (Derby County), Rabbi Matondo (Schalke 04)

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