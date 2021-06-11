11 Haziran 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika transfer haberleri: Adı Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu! Suat Serdar yeni takımıyla imzaladı

Adı üç büyüklerle anılıyordu! Transferi resmen açıklandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 11.06.2021

Son dakika spor haberleri: forması giyen ve adı sık sık , ve ile anılan 'ın yeni takımı belli oldu. , 24 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu. () () ()

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren , ve 'ın listesinde yer alan 'dan üç büyüklere kötü haber geldi. Son üç sezondur forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu, ile resmi sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezon 'da 25 maçta forma giyen Suat Serdar, 1 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

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