Son dakika transfer haberleri: Adı Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu! Suat Serdar yeni takımıyla imzaladı
Son dakika spor haberleri: Schalke 04 forması giyen ve adı sık sık Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Suat Serdar'ın yeni takımı belli oldu. Hertha Berlin, 24 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu. (BJK spor haberi) (FB spor haberi) (GS spor haberi)
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın listesinde yer alan Suat Serdar'dan üç büyüklere kötü haber geldi. Son üç sezondur Schalke 04 forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu, Hertha Berlin ile resmi sözleşme imzaladı.
Geçtiğimiz sezon Bundesliga'da 25 maçta forma giyen Suat Serdar, 1 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
Der erste Sommerneuzugang bahnt sich an: Suat #Serdar wechselt vorbehaltlich der noch ausstehenden medizinischen Untersuchungen zur kommenden Saison zu unserem Hauptstadtclub. 🤜🤛 Der Nationalspieler kommt vom @s04 nach Berlin. Wir freuen uns auf dich, Suat! 💙🤍#HaHoHe pic.twitter.com/EFFU7ntkMH— Hertha BSC (@HerthaBSC) June 11, 2021
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