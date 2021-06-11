Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın listesinde yer alan Suat Serdar'dan üç büyüklere kötü haber geldi. Son üç sezondur Schalke 04 forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu, Hertha Berlin ile resmi sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezon Bundesliga'da 25 maçta forma giyen Suat Serdar, 1 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

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