25 Mayıs 2021, Salı
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Lille'de Christophe Galtier ayrılık kararı aldı! "Başkana ilettim"
Fransa Ligue 1'de şampiyonluğa ulaşan Lille'de flaş bir ayrılık yaşandı. Fransız temsilcisinin teknik direktörü Christophe Galtier, takımdan ayrıldığını açıkladı.
Fransa Ligue 1'de PSG hegemonyasına son vererek şampiyon olan Lille'de, tarihi başarının mimarlarından teknik direktör Christophe Galtier, takımdan ayrıldığını duyurdu.
"KARARIMI BAŞKANA İLETTİM"
4 yıldır Lille'i çalıştıran Fransız teknik adam, "Ayrılık kararımı başkana ilettim. Burada 4 yıl geçirdim ve bu bir teknik direktör için yeterince uzun. Lille'deki süremin dolduğuna inanıyorum." diyerek görevinden ayrıldığını açıkladı.
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