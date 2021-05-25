25 Mayıs 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Lille'de Christophe Galtier ayrılık kararı aldı! "Başkana ilettim"

Lille'de flaş ayrılık! Kararımı başkana ilettim
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 Giriş Tarihi: 25.05.2021

'de şampiyonluğa ulaşan Lille'de flaş bir ayrılık yaşandı. Fransız temsilcisinin teknik direktörü , takımdan ayrıldığını açıkladı.

'de hegemonyasına son vererek şampiyon olan Lille'de, tarihi başarının mimarlarından teknik direktör , takımdan ayrıldığını duyurdu.

"KARARIMI BAŞKANA İLETTİM"

4 yıldır Lille'i çalıştıran Fransız teknik adam, "Ayrılık kararımı başkana ilettim. Burada 4 yıl geçirdim ve bu bir teknik direktör için yeterince uzun. Lille'deki süremin dolduğuna inanıyorum." diyerek görevinden ayrıldığını açıkladı.

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