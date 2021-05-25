25 Mayıs 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

İspanya-Portekiz maçına 23 bin seyirci alınacak

O maça 23 bin seyirci alınacak!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 25.05.2021

EURO 2020 öncesinde ile arasında 4 Haziran'da oynanacak hazırlık maçına yaklaşık 23 bin seyirci alınacağı açıklandı.

özerk yönetim hükümeti Sağlık Bakanlığı, tarafından sunulan eylem planı ve Kamu Sağlığı Genel Müdürlüğünce önerilen tedbirlerin ardından, 4 Haziran'da Wanda Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak - hazırlık maçına yaklaşık 23 bin seyircinin alınmasına onay verdi.

Atletico Madrid kulübünün stadı olan Wanda Metropolitano'nun toplam kapasitesinin yüzde 30'una denk gelecek şekilde alınacak 22 bin 590 kişi, pandemi döneminde İspanya'da en fazla seyircinin alındığı maç olarak bir ilk olacak.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınından dolayı İspanya'da 2020'nin martından bu yana maçlar seyircisiz oynanıyordu.

Ülkede vaka sayılarının azalmasıyla birlikte, 1. ve 2. futbol liglerinde sezonun son iki haftasında, play-off müsabakalarında ve 1. basketbol liginin kalan maçlarında sadece belli bölgelerde (17 özerk yöntimin 7'sinde) en fazla 5 bin kişi kapasitesiyle ve maske takma zorunluluğuyla seyirci alınmaya başlanmıştı.

Salgının yoğunluğundan şimdiye kadar bu uygulamanın dışında kalan Madrid'de son seyircili maç 7 Mart 2020'de Getafe ile Celta takımları arasında yapılmıştı.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda E grubunda oynanacak İspanya-İsveç (14 Haziran), İspanya-Polonya (19 Haziran) ve İspanya-Slovakya (23 Haziran) maçlarına ev sahipliği yapacak Sevilya kentindeki La Cartuja stadına ise en fazla 16 bin (yüzde 25 kapasite) seyirci alınacak.

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