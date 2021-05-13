13 Mayıs 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola: İlkay Gündoğan için İstanbul'a gitmek istedim

Guardiola: Türkiye'ye gitmek istedim!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 13.05.2021

ekibi 'nin başarılı teknik adamı , finalini Türk asıllı Alman yıldız için İstanbul'da oynamak istediğini söyledi. Guardiola, "İlkay için oraya gitmek istedim ama maalesef UEFA, 'de karar kıldı" dedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Guardiola, 'de yarın oynayacakları maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ligde şampiyonluğu garantilemelerini değerlendiren İspanyol teknik adam, "Dünyadaki salgın nedeniyle bu şampiyonluk biraz farklı ama kazanma zevki ve arkasındaki çaba her unvanı özel kılıyor." ifadelerini kullandı.

Guardiola, teknik direktörler Jürgen Klopp ve 'den kutlama mesajı aldığını belirterek, iki isme teşekkür etti.

ile karşılaşacakları finalinin 'ndan 'deki 'na alınması hakkında da konuşan Guardiola, "'daki oyunculuk dönemimden bu yana İstanbul'a hiç gitme fırsatım olmadı. için oraya gitmek istedim ama maalesef UEFA, Portekiz'de karar kıldı. Biz de gideceğiz, bir sorun yok." yorumunu yaptı.

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