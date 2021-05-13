Son dakika spor haberi: Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola: İlkay Gündoğan için İstanbul'a gitmek istedim
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin başarılı teknik adamı Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi finalini Türk asıllı Alman yıldız İlkay Gündoğan için İstanbul'da oynamak istediğini söyledi. Guardiola, "İlkay için oraya gitmek istedim ama maalesef UEFA, Portekiz'de karar kıldı" dedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Guardiola, Premier Lig'de yarın oynayacakları Newcastle United maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Ligde şampiyonluğu garantilemelerini değerlendiren İspanyol teknik adam, "Dünyadaki salgın nedeniyle bu şampiyonluk biraz farklı ama kazanma zevki ve arkasındaki çaba her unvanı özel kılıyor." ifadelerini kullandı.
Guardiola, teknik direktörler Jürgen Klopp ve Carlo Ancelotti'den kutlama mesajı aldığını belirterek, iki isme teşekkür etti.
Chelsea ile karşılaşacakları Şampiyonlar Ligi finalinin Atatürk Olimpiyat Stadı'ndan Portekiz'deki Dragao Stadı'na alınması hakkında da konuşan Guardiola, "Barcelona'daki oyunculuk dönemimden bu yana İstanbul'a hiç gitme fırsatım olmadı. İlkay Gündoğan için oraya gitmek istedim ama maalesef UEFA, Portekiz'de karar kıldı. Biz de gideceğiz, bir sorun yok." yorumunu yaptı.
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