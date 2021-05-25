25 Mayıs 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

İngiltere'de yılın teknik direktörü Pep Guardiola seçildi!

Ada'da yılın teknik direktörü Guardiola!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 25.05.2021

'de şampiyon olan ve 'nde ile final oynayacak 'nin teknik direktörü , Ada'da yılın teknik direktörü seçildi.

Menajerler Birliğinin (LMA) yaptığı açıklamaya göre, 'yi en yakın rakibinin 12 puan önünde şampiyonluğa taşıyan , yılın teknik direktörü seçildi.

Kariyerinde ikinci kez bu ödüle layık görülen 50 yaşındaki teknik adam, "Böyle bir ödülü almak için çevrenizde çok iyi profesyoneller olmalı. Harika oyuncularım var; bugüne kadarki en zorlu sezonumuzu geçirmemize rağmen kendilerini bu işe adamaları ve profesyonellikleri, her zaman devam etti. Teknik ekibim de övgüyü hak ediyor. Bu ödülü onlara armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.

City, bu sezon lig şampiyonluğunun yanı sıra 'ndan da zaferle ayrıldı. Manchester ekibi, UEFA finalinde ise ile 29 Mayıs Cumartesi günü karşılaşacak.

Şampiyon M. City kapanışı farklı yaptı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Galler'in EURO 2020 kadrosu açıklandı Galler'in EURO 2020 kadrosu açıklandı
Süper Lig devlerinin listesindeydi! Takımından ayrıldığını duyurdu Süper Lig devlerinin listesindeydi! Takımından ayrıldığını duyurdu
Bizim çocuklar kupayı aldı! İşte o anlar... Bizim çocuklar kupayı aldı! İşte o anlar...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör