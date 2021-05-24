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DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Süper Lig devlerinin listesindeydi! Mario Mandzukic Milan'dan ayrıldı

Süper Lig devlerinin listesindeydi! Takımından ayrıldığını duyurdu
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 Giriş Tarihi: 24.05.2021

İtalya Serie A ekiplerinden forması giyen , takımdan ayrıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından bir paylaşımla bunu duyurulan Hırvat oyuncu, "Milan'da oynamak benim için zevkti. Kulüp yönetimine bana bu şansı verdikleri için teşekkür ederim. Harika oyuncular ve kendini işine adayan bir teknik ekiple çalışmak harikaydı" ifadelerini kullandı. 35 yaşındaki forvetin adı geçtiğimiz sezon başta olmak üzere bir çok ekibiyle geçmişti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden 'da forma giyen , takımdan ayrıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından ayrılık haberini paylaşan 35 yaşındaki Mandzukic, "Milan'da oynamak benim için zevkti. Kulüp yönetimine bana bu şansı verdikleri için teşekkür ederim. Harika oyuncular ve kendini işine adayan bir teknik ekiple çalışmak harikaydı." ifadelerini kullandı.

Milan'a bir yılı opsiyonlu olmak üzerine geçen sezon ortasında yarım dönemliğine transfer olan Mandzukic, yaşadığı uzun süreli sakatlıklar nedeniyle 10 lig maçında sadece 205 dakika süre alabilmişti.

Milan'ın opsiyon maddesini kullanmaması nedeniyle Hırvat forvet, serbest oyuncu konumunda bulunuyor.

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