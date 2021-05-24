Son dakika spor haberi: Süper Lig devlerinin listesindeydi! Mario Mandzukic Milan'dan ayrıldı
İtalya Serie A ekiplerinden Milan forması giyen Mario Mandzukic, takımdan ayrıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından bir paylaşımla bunu duyurulan Hırvat oyuncu, "Milan'da oynamak benim için zevkti. Kulüp yönetimine bana bu şansı verdikleri için teşekkür ederim. Harika oyuncular ve kendini işine adayan bir teknik ekiple çalışmak harikaydı" ifadelerini kullandı. 35 yaşındaki forvetin adı geçtiğimiz sezon başta Beşiktaş olmak üzere bir çok Süper Lig ekibiyle geçmişti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Milan'da forma giyen Mario Mandzukic, takımdan ayrıldığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından ayrılık haberini paylaşan 35 yaşındaki Mandzukic, "Milan'da oynamak benim için zevkti. Kulüp yönetimine bana bu şansı verdikleri için teşekkür ederim. Harika oyuncular ve kendini işine adayan bir teknik ekiple çalışmak harikaydı." ifadelerini kullandı.
Milan'a bir yılı opsiyonlu olmak üzerine geçen sezon ortasında yarım dönemliğine transfer olan Mandzukic, yaşadığı uzun süreli sakatlıklar nedeniyle 10 lig maçında sadece 205 dakika süre alabilmişti.
Milan'ın opsiyon maddesini kullanmaması nedeniyle Hırvat forvet, serbest oyuncu konumunda bulunuyor.
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