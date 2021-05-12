12 Mayıs 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Celtic taraftarlarından flaş hamle! Tribündeki Filistin bayraklarını kaldıran yönetime tepki...

Celticlilerden Filistin bayraklarını kaldıran yönetime tepki...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 12.05.2021

İskoçya Ligi ekiplerinden , flaş bir harekete imza attı. Taraftarların tribüne astıkları bayraklarını kaldırdı. Durumu öğrenen Celticliler ise kulüp yönetimine tepki gösterdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

takımlarından taraftarları, Filistinlilerle dayanışma göstermek için stadyuma bırakılan bayraklarının, kulüp yönetimi tarafından kaldırılmasına tepki gösterdi.

taraftar grubu Twitter'dan yayınladığı bildiri ile kulüp yönetimini kınadığını duyurdu.

Filistin bayrağının Celtic taraftarları tarafından nesillerdir gururla dalgalandırıldığı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hayal kırıklığına uğradık, ne yazık ki buna şaşırmadık. Bizler Filistin bayrağını dalgalandırmayı bir insanlık ve dayanışma eylemi olarak görürken, bayrağın kaldırılması ve sansürlenmesi Celtic Futbol Kulübünün değerlerinden ne kadar uzaklaştığını gösteriyor."

Taraftarlar, kulübün kuruluş ahlakına uyulmadığını belirterek, "Çirkin ve şiddet içeren baskı eylemlerinde tarafsız kalmak, baskıcıdan yana olmaktır." ifadesini kullandı.

CELTIC'TEN AÇIKLAMA

Taraftar grubunun hayal kırıklığını anlattığı bildiri üzerine , resmi internet sitesinden bir açıklama yayınlayarak taraftarlarını fırsatçılıkla suçladı.

Açıklamada, takımın kaptanı pankartı için taraftarlara izin verildiği ancak bunun farklı bir amaçla kullanılması nedeniyle bayrakların toplatıldığı ifade edildi.

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