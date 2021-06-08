08 Haziran 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: İsveç Milli Takımı futbolcusu Kulusevski'nin Covid-19 testi pozitif çıktı!

EURO 2020 öncesi bir Covid-19 vakası daha!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 08.06.2021

Milli Takımı futbolcularından 'nin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı. İsveç Futbol Federasyonundan yapılan duyuruda, soğuk algınlığı şikayeti bulunan Kulusevski'nin yapılan Covid-19 testinin pozitif sonuçlandığı ve takımdan ayrılarak karantinaya alındığı belirtildi. | Son dakika spor haberleri

Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, soğuk algınlığı şikayeti bulunan Kulusevski'nin yapılan Covid-19 testinin pozitif sonuçlandığı ve takımdan ayrılarak karantinaya alındığı belirtildi.

21 yaşındaki orta saha oyuncusu, İsveç'in 14 Haziran Pazartesi günü ile oynayacağı (EURO 2020) ilk maçında sahada olamayacak.

Daha önce de 'nın kaptanı 'in yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkmıştı. Busquets'in, protokoller kapsamında donanımlı bir sağlık aracıyla kamptan uzaklaştırıldığı belirtilmişti.

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