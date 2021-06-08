Son dakika spor haberi: İsveç Milli Takımı futbolcusu Kulusevski'nin Covid-19 testi pozitif çıktı!
İsveç Milli Takımı futbolcularından Dejan Kulusevski'nin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı. İsveç Futbol Federasyonundan yapılan duyuruda, soğuk algınlığı şikayeti bulunan Kulusevski'nin yapılan Covid-19 testinin pozitif sonuçlandığı ve takımdan ayrılarak karantinaya alındığı belirtildi. | Son dakika spor haberleri
İsveç Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, soğuk algınlığı şikayeti bulunan Kulusevski'nin yapılan Covid-19 testinin pozitif sonuçlandığı ve takımdan ayrılarak karantinaya alındığı belirtildi.
21 yaşındaki orta saha oyuncusu, İsveç'in 14 Haziran Pazartesi günü İspanya ile oynayacağı 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) ilk maçında sahada olamayacak.
Daha önce de İspanya Milli Takımı'nın kaptanı Sergio Busquets'in yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkmıştı. Busquets'in, protokoller kapsamında donanımlı bir sağlık aracıyla kamptan uzaklaştırıldığı belirtilmişti.
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