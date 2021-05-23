24 Mayıs 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Fransa'da şampiyon Lille! Angers 1-2 Lille (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Tarih yazdılar! Fransa'nın en büyüğü Lille
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 Giriş Tarihi: 23.05.2021

Ligue 1'in 38. ve son haftasında temsilcilerimiz , ve 'in formasını giydiği deplasmanda ile karşılaştı. Mücadeleden 2-1 galibiyetle ayrılan Lille, sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Karşılaşmada milli forvetimiz Burak Yılmaz takımı adına penaltıdan 1 gole imza attı.

Ligue 1'in 38. ve son haftasında lider deplasmanda ile karşılaştı. Mücadeleyi konuk takım 2-1 kazandı ve sezonu şampiyon olarak tamamladı.

Lille'e şampiyonluğu getiren golleri 10. dakikada ve 45+1. dakikada penaltıdan kaydetti. Ev sahibinin tek golü ise 90+2. dakikada Fulgini'nin ayağından geldi.

Karşılaşmaya 3 temsilcimiz de ilk 11'de başlarken; 67, Burak Yılmaz ise 82. dakikada oyundan çıktı. ise 90 dakika mücadele etti.

Bu sonuçla ligi 83 puanla lider tamamlayan Lille, 10 yıl sonra yeniden şampiyonluğa ulaştı. Kuzey ekibi, tarihinin ise 4. şampiyonluğunu elde etti. Angers ise 44 puanla 13. sırada bitirdi.

Lille taraftarı Fransa sokaklarında şampiyonluğu böyle kutladı!

EN SKORER BURAK YILMAZ!

Ligde bu sezon çıktığı 28 maçta 16 gol kaydeden Burak Yılmaz, takımının en skorer oyuncusu oldu. Yusuf Yazıcı'nın 32 karşılaşmada 7 ve Zeki Çelik'in 29 maçta 3 golü bulunuyor.

PSG İKİNCİ OLDU

Lille'in en yakın takipçisi Paris Saint-Germain (PSG) deplasmanda Brest'i 2-0 yenmesine rağmen ligi 82 puanla ikinci sırada tamamladı.

PSG'nin gollerini 37. dakikada Faivre (kendi kalesine) ve 71. dakikada Mbappe attı.

Ligin diğer karşılaşmasında Monaco, deplasmanda Lens ile 0-0 berabere kaldı. Monaco, puanını 78'e yükselterek ligi üçüncü sırada tamamladı.

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