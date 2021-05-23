Fransa'da şampiyon Lille! Angers 1-2 Lille (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Fransa Ligue 1'in 38. ve son haftasında temsilcilerimiz Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille deplasmanda Angers ile karşılaştı. Mücadeleden 2-1 galibiyetle ayrılan Lille, 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Karşılaşmada milli forvetimiz Burak Yılmaz takımı adına penaltıdan 1 gole imza attı.

Fransa Ligue 1'in 38. ve son haftasında lider Lille deplasmanda Angers ile karşılaştı. Mücadeleyi konuk takım 2-1 kazandı ve sezonu şampiyon olarak tamamladı.

Lille'e şampiyonluğu getiren golleri 10. dakikada Jonathan David ve 45+1. dakikada penaltıdan Burak Yılmaz kaydetti. Ev sahibinin tek golü ise 90+2. dakikada Fulgini'nin ayağından geldi.

Karşılaşmaya 3 temsilcimiz de ilk 11'de başlarken; Yusuf Yazıcı 67, Burak Yılmaz ise 82. dakikada oyundan çıktı. Zeki Çelik ise 90 dakika mücadele etti.

Bu sonuçla ligi 83 puanla lider tamamlayan Lille, 10 yıl sonra yeniden şampiyonluğa ulaştı. Kuzey ekibi, tarihinin ise 4. şampiyonluğunu elde etti. Angers ise 44 puanla 13. sırada bitirdi.

EN SKORER BURAK YILMAZ!

Ligde bu sezon çıktığı 28 maçta 16 gol kaydeden Burak Yılmaz, takımının en skorer oyuncusu oldu. Yusuf Yazıcı'nın 32 karşılaşmada 7 ve Zeki Çelik'in 29 maçta 3 golü bulunuyor.

PSG İKİNCİ OLDU

Lille'in en yakın takipçisi Paris Saint-Germain (PSG) deplasmanda Brest'i 2-0 yenmesine rağmen ligi 82 puanla ikinci sırada tamamladı.

PSG'nin gollerini 37. dakikada Faivre (kendi kalesine) ve 71. dakikada Mbappe attı.

Ligin diğer karşılaşmasında Monaco, deplasmanda Lens ile 0-0 berabere kaldı. Monaco, puanını 78'e yükselterek ligi üçüncü sırada tamamladı.

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