24 Mayıs 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Lille'de Burak Yılmaz attı Avrupa basını yazdı! İşte o manşetler

Fransa Ligue 1'de temsilcilerimizin formasını giydiği Lille, Angers deplasmanından 2-1 galibiyetle ayrılarak sezonu şampiyon olarak tamamladı. Tarihinde 4. kez mutlu sona ulaşan Fransız ekibi, 10 yıl sonra bu mutluluğunu tekrar etti. Avrupa basını Angers-Lille maçını manşetlerine taşırken, Burak Yılmaz'ı da öve öve bitiremedi. İşte o manşetler...

Lille'de Burak Yılmaz attı Avrupa basını yazdı! İşte o manşetler
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 Giriş Tarihi: 24.05.2021

Lille, deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyetle 'yi tahtından ederek şampiyon oldu! Takımda sezonun en iyisi olan 35 yaşındaki ve 21 yaşındaki Kanadalı yıldız David'in golleriyle Lille, 2010/11 sezonundan bu yana ilk şampiyonluğa uzandı. (BBC Sport)

Lille'de Burak Yılmaz attı Avrupa basını yazdı! İşte o manşetler

Lille 10 yıllık aradan sonra tekrar başardı! Yoğun baskı altında deplasmanına çıkan 'in talebeleri David ve 'ın golleriyle 'nın kralları oldu. ()

Lille'de Burak Yılmaz attı Avrupa basını yazdı! İşte o manşetler

Ligin son gününde 'i ve 'la deviren Lille, 'yi geride bırakarak Ligue 1'de şampiyopnluğunu ilan etti. ()

Lille'de Burak Yılmaz attı Avrupa basını yazdı! İşte o manşetler

Lille, 'nin saltanatına son verdi ve 10 sene aradan sonra Ligue 1'de şampiyon oldu. Son 5 maçta 6 gol atan hücum hattında sansasyonel bir performans sergileyerek şampiyonlukta büyük pay sahibi olmayı bildi. (ESPN)

Lille'de Burak Yılmaz attı Avrupa basını yazdı! İşte o manşetler

ve 'ın golleriyle deplasmanından 2-1 galip ayrılan Lille, 2011'den bu yana ilk kez 'da şampiyonluğa ulaştı. (France 24)

Lille'de Burak Yılmaz attı Avrupa basını yazdı! İşte o manşetler

Lille'in rüyası gerçek oldu! karşısında hata yapmayan ve David ile 'ın golleriyle 2-1 galip gelen Lille, 1946-1954 ve 2011'den sonra 2021'de de şampiyonluğa uzanmayı başardı. (L'Equipe)

Lille'de Burak Yılmaz attı Avrupa basını yazdı! İşte o manşetler

Lille, 2011'dedn sonra ilk kez şampiyon oldu! 'in erken golü sonrası ilk yarının uzatmalarında penaltıdan farkı ikiye çıkardı, Lille zorlu deplasmanından 2-1 galip ayrılarak 'nin 1 puan önünde şamnpiyonluğa uzandı. (the 42)

Lille'de Burak Yılmaz attı Avrupa basını yazdı! İşte o manşetler

Lille ligin son gününde Ligue 1 şampiyonu oldu, ikinci sırada tamamladı. ve attı, Cristophe Galtier'in takımı 83 puanla, PSG'nin bir puan önünde, Ligue 1'de zafere ulaştı. (Independent)

Lille'de Burak Yılmaz attı Avrupa basını yazdı! İşte o manşetler

Lille'in peri masalı gibi geçen sezonu mutlu sonla tamamlandı. 'yi geride bırakan Lille, 10 yıl aradan sonra 'nın en büyüğü oldu. (90min)

Lille'de Burak Yılmaz attı Avrupa basını yazdı! İşte o manşetler

Lille, 2-1'lik zaferi sonrası 2011'den bu yana ilk kez şampiyonluğa ulaştı. 'nin Brest deplasmanındaki 2-0'lık galibiyetine rağmen ligi bir puan farkla ilk sırada tamamlayan Lille'de galibiyet golleri David ve bu sezon 16 gole ulaşan 'dan geldi. (Ligue1.com)

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