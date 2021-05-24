Lille'de Burak Yılmaz attı Avrupa basını yazdı! İşte o manşetler
Fransa Ligue 1'de temsilcilerimizin formasını giydiği Lille, Angers deplasmanından 2-1 galibiyetle ayrılarak sezonu şampiyon olarak tamamladı. Tarihinde 4. kez mutlu sona ulaşan Fransız ekibi, 10 yıl sonra bu mutluluğunu tekrar etti. Avrupa basını Angers-Lille maçını manşetlerine taşırken, Burak Yılmaz'ı da öve öve bitiremedi. İşte o manşetler...
Lille, Angers deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyetle PSG'yi tahtından ederek şampiyon oldu! Takımda sezonun en iyisi olan 35 yaşındaki Burak Yılmaz ve 21 yaşındaki Kanadalı yıldız David'in golleriyle Lille, 2010/11 sezonundan bu yana ilk şampiyonluğa uzandı. (BBC Sport)
Lille 10 yıllık aradan sonra tekrar başardı! Yoğun baskı altında Angers deplasmanına çıkan Christope Galtier'in talebeleri David ve Burak Yılmaz'ın golleriyle Fransa'nın kralları oldu. (France Football)
Ligin son gününde Angers'i Jonathan David ve Burak Yılmaz'la deviren Lille, PSG'yi geride bırakarak Ligue 1'de şampiyopnluğunu ilan etti. (Daily Mail)
Lille, PSG'nin saltanatına son verdi ve 10 sene aradan sonra Ligue 1'de şampiyon oldu. Son 5 maçta 6 gol atan Burak Yılmaz hücum hattında sansasyonel bir performans sergileyerek şampiyonlukta büyük pay sahibi olmayı bildi. (ESPN)
Jonathan Davis ve Burak Yılmaz'ın golleriyle Angers deplasmanından 2-1 galip ayrılan Lille, 2011'den bu yana ilk kez Fransa'da şampiyonluğa ulaştı. (France 24)
Lille'in rüyası gerçek oldu! Angers karşısında hata yapmayan ve David ile Burak Yılmaz'ın golleriyle 2-1 galip gelen Lille, 1946-1954 ve 2011'den sonra 2021'de de şampiyonluğa uzanmayı başardı. (L'Equipe)
Lille, 2011'dedn sonra ilk kez şampiyon oldu! Jonathan David'in erken golü sonrası Burak Yılmaz ilk yarının uzatmalarında penaltıdan farkı ikiye çıkardı, Lille zorlu Angers deplasmanından 2-1 galip ayrılarak PSG'nin 1 puan önünde şamnpiyonluğa uzandı. (the 42)
Lille ligin son gününde Ligue 1 şampiyonu oldu, PSG ikinci sırada tamamladı. Jonathan David ve Burak Yılmaz attı, Cristophe Galtier'in takımı 83 puanla, PSG'nin bir puan önünde, Ligue 1'de zafere ulaştı. (Independent)
Lille, 2-1'lik Angers zaferi sonrası 2011'den bu yana ilk kez şampiyonluğa ulaştı. PSG'nin Brest deplasmanındaki 2-0'lık galibiyetine rağmen ligi bir puan farkla ilk sırada tamamlayan Lille'de galibiyet golleri David ve bu sezon 16 gole ulaşan Burak Yılmaz'dan geldi. (Ligue1.com)
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