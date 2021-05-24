Lille'de Burak Yılmaz attı Avrupa basını yazdı! İşte o manşetler

Lille, Angers deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyetle PSG'yi tahtından ederek şampiyon oldu! Takımda sezonun en iyisi olan 35 yaşındaki Burak Yılmaz ve 21 yaşındaki Kanadalı yıldız David'in golleriyle Lille, 2010/11 sezonundan bu yana ilk şampiyonluğa uzandı. (BBC Sport)