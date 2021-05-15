15 Mayıs 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Roma - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Roma - Lazio maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 Giriş Tarihi: 15.05.2021

İtalya Serie A'nın 37. haftasında ile karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Roma - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 37. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Roma - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ROMA - LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Roma - Lazio maçı 15 Mayıs Cumartesi günü saat 21:45'te 'de canlı yayınlanacak.

ROMA - LAZIO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Roma: Daniel Fuzato; Davide Santon, Gianluca Mancini, Marash Kumbulla, Rick Karsdorp; Bryan Cristante, Gonzalo Villar; Lorenzo Pellegrini, Henrikh Mkhitaryan, Pedro; Edin Dzeko

Lazio: Pepe Reina; Stefan Radu, Francesco Acerbi, Adam Marusic; Mohamed Fares, Manuel Lazzari, Lucas Leiva, Danilo Cataldi, Luis Alberto; Joaquin Correa, Ciro Immobile

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Juventus - Inter maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Juventus - Inter maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Bayer Leverkusen - Union Berlin maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Bayer Leverkusen - Union Berlin maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Hertha Berlin - Köln maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Hertha Berlin - Köln maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör