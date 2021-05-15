Roma - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A
İtalya Serie A'nın 37. haftasında Roma ile Lazio karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Roma - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 37. hafta maçında Roma ile Lazio kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Roma - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ROMA - LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Roma - Lazio maçı 15 Mayıs Cumartesi günü saat 21:45'te beIN Sports Max 2'de canlı yayınlanacak.
ROMA - LAZIO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Roma: Daniel Fuzato; Davide Santon, Gianluca Mancini, Marash Kumbulla, Rick Karsdorp; Bryan Cristante, Gonzalo Villar; Lorenzo Pellegrini, Henrikh Mkhitaryan, Pedro; Edin Dzeko
Lazio: Pepe Reina; Stefan Radu, Francesco Acerbi, Adam Marusic; Mohamed Fares, Manuel Lazzari, Lucas Leiva, Danilo Cataldi, Luis Alberto; Joaquin Correa, Ciro Immobile
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