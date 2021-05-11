11 Mayıs 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Milli oyuncumuz Burak Yılmaz Fransa'da yılın futbolcusuna aday!

Burak Yılmaz yılın futbolcusuna aday!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 Giriş Tarihi: 11.05.2021

Fransa Ligue 1 ekiplerinden forması giyen Burak Yılmaz, bu sezon gösterdiği performansla takımını şampiyonluğa taşıyor. Milli oyuncumuz ayrıca Fransa'da yılın futbolcusu oylamasına da aday gösterildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden forması giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, yılın en iyi futbolcusu oylamasında adaylar arasında yer aldı.

, , , CANAL + ve beIN SPORTS'un ortaklaşa düzenlediği, bu yıl 29'uncusu gerçekleştirilecek organizasyonda, yılın futbolcusu adayları belli oldu.

Son iki haftasına girilen ligde en yakın rakibi Paris Saint-Germain'in (PSG) 3 puan önünde lider konumda bulunan Lille'in başarısına son haftalarda attığı kritik gollerle önemli katkı sağlayan Burak Yılmaz, yılın futbolcusu adayları arasına adını yazdırdı.

Yılın en iyi futbolcusu adayları arasında Burak Yılmaz'ın yanı sıra PSG'den ve , 'dan ve 'dan yer aldı.

Burak Yılmaz'ın adı, yılın en iyi golü adayları arasında da geçiyor. Takımının geçen hafta 'i 3-0 yendiği maçta attığı ikinci golle bu kategorinin adayları arasına giren 35 yaşındaki golcü oyuncunun rakipleri arasında Montpellier'den , 'dan , 'ten Irvin Cardona ve Lorient'ten Armand Lauriente bulunuyor.

Futbolseverler, oylamaya "https://www.tropheesunfp.com" adlı internet sitesinden katılabiliyor. Salgın nedeniyle çevrim içi gerçekleştirilecek ödül töreni, 20 Mayıs Perşembe günü yapılacak.

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