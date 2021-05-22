22 Mayıs 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Eski Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse Bundesliga'da takımını Avrupa'ya taşıdı!

Max Kruse takımını Avrupa'ya taşıdı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 22.05.2021 Giriş Tarihi: 22.05.2021

Bir dönem 'de forma giyen ve sarı lacivertli takımdan sorunlu bir şekilde ayrılan , futbol hayatına ekiplerinden 'de devam ediyor. Alman oyuncu ligin son haftasında oynadıkları maçında, son dakikada golünü atarak maçın 2-1 kazanılmasını sağladı. Bu galibiyetle Union Berlin, 'ne katılmaya hak kazandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'da son hafta maçları oynandı. Bu sezon yine Bayern Munih'in şampiyonluk hegomanyasının devam ettiği ligde, 34. ve sonuncu haftada birbirinden çekişmeli ve heyecanlı maçlar oynandı.

Union Berlin Max Kruse ile Avrupa biletini kaptı! Union Berlin 2-1 RB Leipzig (MAÇ SONUCU-ÖZET)

'ya katılma yarışı veren takımlar için önemli maçların oynandığı haftaya, bir dönem 'de forma giyen ve davalık olarak ayrılan damga vurdu.

'de forma giyen Alman yıldız, takımının 'le oynadığı son hafta maçında 90+2'de sahneye çıktı. Karşılaşma 1-1 devam ederken 90+2'de Max Kruse'nin golüyle maçı 2-1 kazanan Union Berlin, 'ı arkasında bırakarak 7. sıraya yerleşti ve 'ne katılmaya hak kazandı.

33 yaşındaki Max Kruse, bu sezon Union Berlin formasıyla 21 maça çıktı ve 10 gol ve 5 asistle oynadı.

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