22 Mayıs 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Union Berlin Max Kruse ile Avrupa biletini kaptı! Union Berlin 2-1 RB Leipzig (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Union Berlin Avrupa biletini kaptı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 22.05.2021 Giriş Tarihi: 22.05.2021

'nın 34. ve son haftasında ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip Max Kruse'nin 90+2'de attığı golle 2-1 kazanarak Avrupa Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

'nın 34. ve son haftasında deplasmanda ile karşılaştı. Mücadele 2-1 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sonuçlandı.

Union Berlin'in golleri 67. dakikada ve 90+2'de Max Kruse'den geldi. 'in tek golü ise 55. dakikada 'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Union Berlin sezonu 7. sırada tamamladı ve Avrupa Konferans Ligi'ne gitmeye hak kazandı. Sezonu 2. sırada kapatan Leipzig ise gelecek sezon 'ne direkt katılmaya hak kazandı.

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