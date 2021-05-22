22 Mayıs 2021, Cumartesi
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Union Berlin Max Kruse ile Avrupa biletini kaptı! Union Berlin 2-1 RB Leipzig (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Almanya Bundesliga'nın 34. ve son haftasında Union Berlin ile RB Leipzig kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip Max Kruse'nin 90+2'de attığı golle 2-1 kazanarak Avrupa Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazandı.
Almanya Bundesliga'nın 34. ve son haftasında RB Leipzig deplasmanda Union Berlin ile karşılaştı. Mücadele 2-1 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sonuçlandı.
Union Berlin'in golleri 67. dakikada Friedrich ve 90+2'de Max Kruse'den geldi. Leipzig'in tek golü ise 55. dakikada Kluivert'ten geldi.
Bu sonuçla birlikte Union Berlin sezonu 7. sırada tamamladı ve Avrupa Konferans Ligi'ne gitmeye hak kazandı. Sezonu 2. sırada kapatan Leipzig ise gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmaya hak kazandı.
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