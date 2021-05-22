22 Mayıs 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Valladolid 1 - 2 Atletico Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya'nın en büyüğü Atletico!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 22.05.2021 Giriş Tarihi: 22.05.2021

'da 38. ve son hafta heyecanı yaşandı. Lider , deplasmanda ile karşı karşıya geldi. ekibi ve 'in golleriyle maçı 2-1 kazanarak şampiyonluğa uzanan takım oldu. İşte detaylar...

'da 2020/21 sezonunun şampiyonu oldu. 38. hafta maçında ekibi, deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Maçın 18. dakikasında 'nun golü ile 1-0 geriye düşen , 57'de ve 67'de 'in golleriyle 2-1 öne geçti. Skoru korumasını bilen Atletico Madrid, ikinci 'in 2 puan önünde 86 puanla İspanya La Liga'nın şampiyonu oldu.

Jose Zorrilla Stadı'nda oynanan ligin son hafta mücadelesine lider giren Atletico Madrid, 'in konuğu oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan Real Valladolid, 18. dakikada 'nun golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci devrede ataklarını sıklaştıran Atletico Madrid, 57. dakikada ve 67. dakikada 'in ağları sarsmasıyla rakibini 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla ligi 86 puanla zirvede tamamlayan Atletico Madrid, 7 yıl aranın ardından şampiyonluğa ulaştı. Madrid ekibi, tarihinin ise 11. şampiyonluğunu elde etti.

REAL MADRID İKİNCİ

Zirve yarışını son haftaya kadar sürdüren Real Madrid ise Alfredo di Stefano Stadı'nda ağırladığı 'i son dakikalarda bulduğu gollerle 2-1 yenmesine rağmen ligi 84 puanla ikinci sırada tamamladı.

Villarreal'in golünü 20. dakikada , Real Madrid'in gollerini ise 87. dakikada ve 90+2. dakikada kaydetti.

Deplasmanda 'ı 81. dakikada Antoine Griezmann'ın golüyle 1-0 yenen ise 79 puanla ligi üçüncü sırada bitirdi.

MESSI 8. KEZ GOL KRALI

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, ligi 30 golle tamamlayarak krallık yarışında zirvenin sahibi oldu.

Üst üste beşinci, toplamda ise 8. kez gol krallığı yarışında ipi önde göğüsleyen Messi'yi, 23'er golle Villarrealli Gerard Moreno ve Real Madridli Karim Benzema izledi.

KÜME DÜŞENLER BELLİ OLDU!

La Liga'da bu sezon küme düşen takımlar ise son maçların ardından kesinleşti.

Ligi son 3 sırada tamamlayan Huesca (34 puan), Real Valladolid (31 puan) ve Eibar (30 puan) gelecek sezon 2. Lig'de mücadele edecek.

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