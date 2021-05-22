Son dakika spor haberi: Bayern Münih forması giyen Robert Lewandowski Bundesliga rekoru kırdı!

Almanya Bundesliga'da 2020/21 sezonu sona erdi. Bayern Münih sezonu şampiyon olarak tamamladı. Münih ekibinin yıldız futbolcusu Robert Lewandowski ise bu sezon yine muhteşem bir performans sergiledi. Yıldız futbolcu 41 golle sezonu gol kralı olarak tamamlarken, aynı zamanda lig tarihine geçecek bir rekora da imza attı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Bayern Münih'in yıldız golcüsü Robert Lewandowski, rekorlarına bir yenisini daha ekledi.

Polonyalı futbolcu, Augsburg filelerine bıraktığı golle birlikte bu sezonki gol sayısını 41'e yükseltti ve 40 golü olan Gerd Müller'i geride bırakarak Bundesliga'da bir sezonda en çok gol atan oyuncu olmayı başardı. Müller'in rekoru, 1971-72 sezonundan bu yana kırılamıyordu.





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