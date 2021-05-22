22 Mayıs 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Bayern Münih forması giyen Robert Lewandowski Bundesliga rekoru kırdı!

Lewandowski 49 yıllık rekoru kırdı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 22.05.2021

Almanya 'da 2020/21 sezonu sona erdi. sezonu şampiyon olarak tamamladı. ekibinin yıldız futbolcusu ise bu sezon yine muhteşem bir performans sergiledi. Yıldız futbolcu 41 golle sezonu gol kralı olarak tamamlarken, aynı zamanda lig tarihine geçecek bir rekora da imza attı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'in yıldız golcüsü , rekorlarına bir yenisini daha ekledi.

Polonyalı futbolcu, filelerine bıraktığı golle birlikte bu sezonki gol sayısını 41'e yükseltti ve 40 golü olan 'i geride bırakarak 'da bir sezonda en çok gol atan oyuncu olmayı başardı. Müller'in rekoru, -72 sezonundan bu yana kırılamıyordu.

Bayern Münih 5 - 2 Augsburg (MAÇ SONUCU - ÖZET)


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Bayern gol oldu yağdı! Bayern gol oldu yağdı!
Union Berlin Avrupa biletini kaptı! Union Berlin Avrupa biletini kaptı!
Werder Bremen küme düştü! Werder Bremen küme düştü!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör