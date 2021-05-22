22 Mayıs 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Real Madrid'e galibiyet yetmedi! Real Madrid 2-1 Villarreal (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Real Madrid'e galibiyet yetmedi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 22.05.2021 Giriş Tarihi: 22.05.2021

'nın 38. ve son haftasında sahasında 'i konuk etti. 'in de kazandığı haftada eflatun-beyazlılar mücadeleyi 2-1 kazandı ve sezonu 2. sırada bitirdi.

'nın 38. ve son haftasında ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

temsilcisine galibiyeti getiren golleri 87. dakikada ve 90+2'de kaydetti. Villarreal'in tek golü ise 'dan geldi. Ayrıca R. Madrid'in 58. dakikada 'yla bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle tarafından incelendikten sonra iptal edildi.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid 84 puanla sezonu 2. bitirdi ve gelecek sezon 'ne direkt katılım hakkı kazandı. Villarreal ise 58 puanla 7. sırada yer alarak 'nde yer almaya hak kazandı.

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