Real Madrid'e galibiyet yetmedi! Real Madrid 2-1 Villarreal (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İspanya La Liga'nın 38. ve son haftasında Real Madrid sahasında Villarreal'i konuk etti. Atletico Madrid'in de kazandığı haftada eflatun-beyazlılar mücadeleyi 2-1 kazandı ve sezonu 2. sırada bitirdi.

İspanya La Liga'nın 38. ve son haftasında Real Madrid ile Villarreal kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Madrid temsilcisine galibiyeti getiren golleri 87. dakikada Karim Benzema ve 90+2'de Luka Modric kaydetti. Villarreal'in tek golü ise Pino'dan geldi. Ayrıca R. Madrid'in 58. dakikada Benzema'yla bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle VAR tarafından incelendikten sonra iptal edildi.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid 84 puanla sezonu 2. bitirdi ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı kazandı. Villarreal ise 58 puanla 7. sırada yer alarak Avrupa Konferans Ligi'nde yer almaya hak kazandı.

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