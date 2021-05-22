22 Mayıs 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona sezonu 3. bitirdi! Eibar 0-1 Barcelona (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Barcelona sezonu 3. bitirdi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 22.05.2021

'nın 38. ve son haftasında deplasmanda küme düşmesi kesinleşen 'a konuk oldu. Mücadele 1-0 konuk ekibin üstünlüğüyle sonuçlandı ve devi sezonu 3. sırada tamamladı.

'nın 38. ve son haftasında ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 1-0 kazandı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golü 81. dakikada kaydetti.

Bu sonucun ardından Eibar 30 puanla son sırada yer aldı ve bir alt lige düştü. Barcelona ise 79 puanla sezonu 3. tamamladı ve gelecek sezon 'ne direkt katılım hakkı kazandı.

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