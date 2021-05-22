22 Mayıs 2021, Cumartesi
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Barcelona sezonu 3. bitirdi! Eibar 0-1 Barcelona (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İspanya La Liga'nın 38. ve son haftasında Barcelona deplasmanda küme düşmesi kesinleşen Eibar'a konuk oldu. Mücadele 1-0 konuk ekibin üstünlüğüyle sonuçlandı ve Katalon devi sezonu 3. sırada tamamladı.
İspanya La Liga'nın 38. ve son haftasında Eibar ile Barcelona kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Barça 1-0 kazandı.
Barcelona'ya galibiyeti getiren golü 81. dakikada Griezmann kaydetti.
Bu sonucun ardından Eibar 30 puanla son sırada yer aldı ve bir alt lige düştü. Barcelona ise 79 puanla sezonu 3. tamamladı ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı kazandı.
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