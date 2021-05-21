Son dakika spor haberi: Milli futbolcu Cengiz Ünder'e dev talip! İşte o rakam...

A Milli Takım'ımızın yıldız oyuncularından Cengiz Ünder, transfer döneminde adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezonu Leicester City'de kiralık olarak geçiren Cengiz'in, Roma ile sözleşmesi devam ediyor. Geleceği merak konusu olan 23 yaşındaki oyuncuya İtalyan devi talip oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Cengiz Ünder transfer piyasasında adından söz ettirmeye devam ediyor. Roma ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli oyuncunun, buradan ayrılması bekleniyor. İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre 23 yaşındaki oyuncu ile Milan ilgileniyor.

Haberde Cengiz Ünder'in Leicester City performansı nedeniyle Roma'nın milli futbolcuya gelecek doğru teklife evet diyeceği belirtildi. Başkent ekibinin Cengiz Ünder için bonservis talebi ise 15 milyon Euro.

Cengiz Ünder bu sezon İngiliz ekibiyle 19 maça çıktı 2 gol ve 3 asist üretti.

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