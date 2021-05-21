21 Mayıs 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Milli futbolcu Cengiz Ünder'e dev talip! İşte o rakam...

Cengiz'e dev talip! İşte o rakam...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 Giriş Tarihi: 21.05.2021

A Milli Takım'ımızın yıldız oyuncularından , transfer döneminde adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezonu 'de kiralık olarak geçiren Cengiz'in, ile sözleşmesi devam ediyor. Geleceği merak konusu olan 23 yaşındaki oyuncuya devi talip oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

transfer piyasasında adından söz ettirmeye devam ediyor. ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli oyuncunun, buradan ayrılması bekleniyor. 'nın önde gelen gazetelerinden 'ta yer alan habere göre 23 yaşındaki oyuncu ile ilgileniyor.

Haberde Cengiz Ünder'in performansı nedeniyle Roma'nın milli futbolcuya gelecek doğru teklife evet diyeceği belirtildi. Başkent ekibinin Cengiz Ünder için bonservis talebi ise 15 milyon Euro.

Cengiz Ünder bu sezon ekibiyle 19 maça çıktı 2 gol ve 3 asist üretti.

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