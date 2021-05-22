22 Mayıs 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Dortmund 3 - 1 Leverkusen (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Dortmund sezonu galibiyetle kapattı! | Golleri izleyin
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Güncelleme Tarihi: 22.05.2021 Giriş Tarihi: 22.05.2021

'nın 34. ve son haftasında ile Bayer kozlarını paylaştı. ekranlarından canlı yayınlanan maçı , 'ın 2 ve 'un golleriyle 3-1 kazandı. Leverkusen'in tek golünü ise 89'da penaltıdan kaydetti. İşte maçın golleri... | Son dakika spor haberleri

'da sezonun son maçları oynandı. 34. haftada , sahasında Bayer 'i ağırladı. Ev sahibi ekip maçı, 'ın 5. ve 84. dakikalarda ve 'un 51. dakikada attığı gollerle 3-1 kazandı. Leverkusen'in tek golü ise 89'da 'in penaltı vuruşundan geldi.

Bu sonuçla Borussia sezonu 64 puan ile 3. sırada, ise 52 puanla 6. sırada tamamladı. Dortmund 'nin yolunu tutarken, Bayer Leverkusen ise vizesi aldı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

GOL | Borussia Dortmund 1-0 Bayer Leverkusen
GOL | Dortmund 2 - 0 Bayer Leverkusen
GOL | Dortmund 3 - 0 Bayer Leverkusen
GOL | Dortmund 3 - 1 Bayer Leverkusen

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