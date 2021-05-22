22 Mayıs 2021, Cumartesi
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Dortmund 3 - 1 Leverkusen (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Almanya Bundesliga'nın 34. ve son haftasında Borussia Dortmund ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaştı. A Spor ekranlarından canlı yayınlanan maçı Dortmund, Erling Haaland'ın 2 ve Marco Reus'un golleriyle 3-1 kazandı. Leverkusen'in tek golünü ise 89'da Bender penaltıdan kaydetti. İşte maçın golleri... | Son dakika spor haberleri
Almanya Bundesliga'da sezonun son maçları oynandı. 34. haftada Borussia Dortmund, sahasında Bayer Leverkusen'i ağırladı. Ev sahibi ekip maçı, Erling Haaland'ın 5. ve 84. dakikalarda ve Marco Reus'un 51. dakikada attığı gollerle 3-1 kazandı. Leverkusen'in tek golü ise 89'da Bender'in penaltı vuruşundan geldi.
Bu sonuçla Borussia Dortmund sezonu 64 puan ile 3. sırada, Bayer Leverkusen ise 52 puanla 6. sırada tamamladı. Dortmund Şampiyonlar Ligi'nin yolunu tutarken, Bayer Leverkusen ise UEFA Avrupa Ligi vizesi aldı.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
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