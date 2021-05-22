Almanya Bundesliga'da sezonun son maçları oynandı. 34. haftada Borussia Dortmund, sahasında Bayer Leverkusen'i ağırladı. Ev sahibi ekip maçı, Erling Haaland'ın 5. ve 84. dakikalarda ve Marco Reus'un 51. dakikada attığı gollerle 3-1 kazandı. Leverkusen'in tek golü ise 89'da Bender'in penaltı vuruşundan geldi.

Bu sonuçla Borussia Dortmund sezonu 64 puan ile 3. sırada, Bayer Leverkusen ise 52 puanla 6. sırada tamamladı. Dortmund Şampiyonlar Ligi'nin yolunu tutarken, Bayer Leverkusen ise UEFA Avrupa Ligi vizesi aldı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

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