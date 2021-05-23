Fransa Ligue 1'in 38. ve son haftasında temsilcilerimiz Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille deplasmanda Angers ile karşılaşıyor. Mücadeleyi Lille kazanırsa sezonu şampiyon olarak tamamlayacak. Angers-Lille maçının tüm detayları ve CANLI anlatımı haberimizde...

Fransa Ligue 1'de milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, deplasmanda Lille'e konuk oluyor... Lille, bu maçı kazanarak tarihindeki 4. şampiyonluğu kazanmak istiyor.

ANGERS-LILLE İLK 11'LER



Angers: Bernardoni, Pavlovic, Thomas, Mangani, Fulgini, Cabot, Capelle, Bobichon, Pereira Lage, Manceau, Diony.

Lille: Maignan, Zeki Çelik, Djalo, Botman, Reinildo, Sanches, Andre, Soumare, Yusuf Yazıcı, David, Burak Yılmaz.





ANGERS - LİLLE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Benoit Bastien'de oynanacak Angers - Lille maçını Raymond Kopa yönetiyor. Saat 22.00'de başlayan mücadele beIN Sports 2'den naklen yayınlanıyor.

GÖZLER YİNE BURAK YILMAZ'DA

Genç bir kadroya sahip olan Lille'i sırtlayan isim ise Burak Yılmaz oldu. 35 yaşındaki yıldız, tecrübesi ile takımına çok büyük bir katkı verirken, Angers maçında da gözler yine onun üzerinde olacak. Son 6 maçta 6 gol ve 1 asist yapan yıldız oyuncuya, bu sezon son kez çok önemli bir iş düşecek.

38 GOLLÜK KATKI

Milli futbolcularımız Lille'in şampiyonluk yürüyüşüne çok önemli bir katkı verdi. Savunmanın vazgeçilmez ismi sağ bek Zeki Çelik 28 lig maçında 3 gol, 2 asist ile oynadı. Yusuf Yazıcı, 31 karşılaşmada 7 gol ve 4 asist yaptı. Golcü Burak Yılmaz ise 27 mücadelede 15 kez rakip fileleri havalandırırken, 7 de gol pası verdi.

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