21 Mayıs 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Covid-19'un futbola dev zararı!

Covid-19'un futbola dev zararı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 Giriş Tarihi: 21.05.2021

, futbolundaki yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını kaynaklı ekonomik zararın 9 milyar Euro'ya yaklaşacağını açıkladı. UEFA'nın internet sitesinde açıklanan rapora göre, Avrupa genelindeki kulüpler 2019-2020 ve 2020- sezonlarında finansal açıdan büyük kayıplar yaşadı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi

Covid-19 salgınının gölgesinde geçen bu iki sezonda, kulüplerin en fazla maç günü, sponsorluk ve yayın gelirlerinde azalma oldu.

Raporda, salgın yüzünden birinci liglerde 7,2 milyar euro, alt liglerde ise 1,5 milyar euro zarar edileceği belirtildi.

'daki transfer harcamalarının da 2020'nin yaz döneminde bir önceki yıla göre yüzde 39, 'in ara transfer döneminde ise yüzde 56 azaldığı ifade edildi.

Raporda görüşlerine yer verilen Başkanı , futbolun modern zamanlardaki en büyük zorluğu yaşadığını kaydederek, "Bu rapor, şu anda yeni bir finansal gerçeklikte faaliyet gösterdiğimizi kanıtlıyor. Mevcut düzenlemelerinin güncellenmesi gerekeceği açıkça görülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Finansal sürdürülebilirlik ilkesinin hedefleri olarak kalacağını aktaran Ceferin, "UEFA ve , sporumuzu yeni bir gelecek için yeni kurallarla donatmak üzere takım olarak çalışacaktır." ifadelerini kullandı.

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