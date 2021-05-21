Son dakika spor haberi: Real Madrid ve Barcelona bombaları patlatacak! Mbappe ve Pogba...

Transfer dönemine sayılı günler kala, yıldız oyuncuların ismi Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılmaya başlandı. Şu anda 189 milyon Euro ile transfer piyasasının en pahalı oyuncusu olarak görülen Kylian Mbappe, adı en çok söylentiler arasında geçen oyunculardan. Uzun süredir Real Madrid ile anılan Fransız oyuncunun, bu yaz Los Galacticos'a transfer olması bekleniyor. İspanyol basınına göre Real Madrid, Paris Saint-Germain ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için tüm şartları zorluyor.

Öte yandan transferin bir diğer gözdesi ise Paul Pogba. Fransız orta sahanın bu yaz Manchester United'dan ayrılması bekleniyor. 2022 yılına kadar İngiliz ekibiyle sözleşmesi bulunan oyuncunun da takımdan ayrılmak istediği biliniyor. Real Madrid'in olası Mbappe transferine karşı bir hamle yapmak isteyen Barcelona, Paul Pogba'yı kadrosuna katmak istiyor. Son olarak Fransız oyuncunun kardeşi de bu yönde bir açıklamada bulundu. Basına açıklamada bulunan Mathias Pogba, "Transferi şimdi değil Avrupa Ligi'ni kazandıktan sonra konuşacağız. Ama umarım Paul Barça'ya imza atar" dedi.

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