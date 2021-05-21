21 Mayıs 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Real Madrid ve Barcelona bombaları patlatacak! Mbappe ve Pogba...

Yılın bombaları patlayacak! Mbappe Real'e Pogba Barça'ya...
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 Giriş Tarihi: 21.05.2021

'nın 2 devi ve 'nın bu yaz transfer dönemini hareketli geçirmesi bekleniyor. ekibinin transfer döneminin gözdeleri haline gelen oyunculardan 'yi, Barcelona'nın ise 'yı kadrosuna katması gündemde. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Transfer dönemine sayılı günler kala, yıldız oyuncuların ismi 'nın dev kulüpleriyle anılmaya başlandı. Şu anda 189 milyon Euro ile transfer piyasasının en pahalı oyuncusu olarak görülen , adı en çok söylentiler arasında geçen oyunculardan. Uzun süredir ile anılan Fransız oyuncunun, bu yaz 'a transfer olması bekleniyor. basınına göre Real , Paris Saint-Germain ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için tüm şartları zorluyor.

Öte yandan transferin bir diğer gözdesi ise . Fransız orta sahanın bu yaz 'dan ayrılması bekleniyor. 2022 yılına kadar ekibiyle sözleşmesi bulunan oyuncunun da takımdan ayrılmak istediği biliniyor. Real Madrid'in olası Mbappe transferine karşı bir hamle yapmak isteyen , Paul Pogba'yı kadrosuna katmak istiyor. Son olarak Fransız oyuncunun kardeşi de bu yönde bir açıklamada bulundu. Basına açıklamada bulunan , "Transferi şimdi değil 'ni kazandıktan sonra konuşacağız. Ama umarım 'ya imza atar" dedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Burak Yılmaz'ın menajeri açıkladı! Türkiye'ye dönecek mi? Burak Yılmaz'ın menajeri açıkladı! Türkiye'ye dönecek mi?
Covid-19'un futbola dev zararı! Covid-19'un futbola dev zararı!
Ozan Kabak'tan flaş açıklama! Liverpool'da kalacak mı? Ozan Kabak'tan flaş açıklama! Liverpool'da kalacak mı?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör