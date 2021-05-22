22 Mayıs 2021, Cumartesi
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BORUSSIA DORTMUND - BAYER LEVERKUSEN MAÇI 11'LERİ
Borussia Dortmund: Bürki, Schulz, Akanji, Piszczek, Delaney, Dahoud, Reus,Brandt, Reinier, Emre Can, Haaland
Bayer Leverkusen: Hradecky, Tah, Dragovic, Bender, Wendell, Kerem, Amiri, Aranguiz, Gray, Bellerabi, Paulinho
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Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen | CANLI
Almanya Bundesliga'da 34. hafta karşılaşmasında Borussia Dortmund sahasında Bayer Leverkusen'i konuk ediyor. Mücadeleyi aspor.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
Almanya Bundesliga'da son haftaya girildi. 34. hafta maçında Borussia Dortmund sahasında Bayer Leverkusen'i konuk ediyor. Ev sahibi ekipte hedef kazanarak ligi 3. sırada bitirmek. Konuk Leverkusen'in ise ligi 6. sırada bitirmesi kesinleşti. A Spor ekranlarından yayınlanan bu zorlu 90 dakikayı, aspor.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
BORUSSIA DORTMUND - BAYER LEVERKUSEN MAÇI 11'LERİ
Borussia Dortmund: Bürki, Schulz, Akanji, Piszczek, Delaney, Dahoud, Reus,Brandt, Reinier, Emre Can, Haaland
Bayer Leverkusen: Hradecky, Tah, Dragovic, Bender, Wendell, Kerem, Amiri, Aranguiz, Gray, Bellerabi, Paulinho
BORUSSIA DORTMUND - BAYER LEVERKUSEN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Borussia Dortmund'un sahasında Bayer Leverkusen konuk ettiği mücadele A Spor'dan canlı yayınlanıyor.
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