22 Mayıs 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen | CANLI

Dortmund - Leverkusen | CANLI
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 22.05.2021 Giriş Tarihi: 22.05.2021

'da 34. hafta karşılaşmasında  sahasında 'i konuk ediyor. Mücadeleyi aspor.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

'da son haftaya girildi. 34. hafta maçında sahasında 'i konuk ediyor. Ev sahibi ekipte hedef kazanarak ligi 3. sırada bitirmek. Konuk Leverkusen'in ise ligi 6. sırada bitirmesi kesinleşti. ekranlarından yayınlanan bu zorlu 90 dakikayı, aspor.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

BORUSSIA DORTMUND - BAYER LEVERKUSEN MAÇI 11'LERİ

Borussia Dortmund: , , , , , , ,Brandt, Reinier, , Haaland

Bayer Leverkusen: Hradecky, Tah, Dragovic, Bender, , Kerem, Amiri, Aranguiz, Gray, , Paulinho
ASpor CANLI YAYIN

BORUSSIA DORTMUND - BAYER LEVERKUSEN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

'un sahasında Bayer Leverkusen konuk ettiği mücadele A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

GOLLER

GOL | Borussia Dortmund 1-0 Bayer Leverkusen 1-0 Bayer Leverkusen
GOL | Dortmund 2 - 0 Bayer Leverkusen

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