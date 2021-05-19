19 Mayıs 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Arsenal uzatmalarda güldü! Crystal Palace 1-3 Arsenal (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Arsenal uzatmalarda güldü!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.05.2021

'in 37. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip uzatmada bulduğu gollerle 3-1 kazandı ve galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

'in 37. hafta karşılaşmasında ile kozlarını paylaştı. 4 gol çıkan mücadeleyi konuk ekip 3-1 kazandı.

Arsenal'a galibiyeti getiren golleri 35. ve 90+5. dakikalarda ve 90+1'de kaydetti. Ev sahibinin tek golü ise 62. dakikada 'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Arsenal galibiyet serisini 4 maça çıkardı ve 58 puana yükseldi. C. Palace ise 44 puanda kaldı.

Tottenham sahasında kayıp! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Tottenham sahasında kayıp! Tottenham sahasında kayıp!
Newcastle United sahasında kazandı! Newcastle United sahasında kazandı!
Everton tek attı 3 aldı! Everton tek attı 3 aldı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör