Arsenal uzatmalarda güldü! Crystal Palace 1-3 Arsenal (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Crystal Palace sahasında Arsenal ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip uzatmada bulduğu gollerle 3-1 kazandı ve galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

İngiltere Premier Lig'in 37. hafta karşılaşmasında Crystal Palace ile Arsenal kozlarını paylaştı. 4 gol çıkan mücadeleyi konuk ekip 3-1 kazandı.

Arsenal'a galibiyeti getiren golleri 35. ve 90+5. dakikalarda Nicolas Pepe ve 90+1'de Martinelli kaydetti. Ev sahibinin tek golü ise 62. dakikada Benteke'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Arsenal galibiyet serisini 4 maça çıkardı ve 58 puana yükseldi. C. Palace ise 44 puanda kaldı.

DİĞER

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ