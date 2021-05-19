19 Mayıs 2021, Çarşamba
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Arsenal uzatmalarda güldü! Crystal Palace 1-3 Arsenal (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Crystal Palace sahasında Arsenal ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip uzatmada bulduğu gollerle 3-1 kazandı ve galibiyet serisini 4 maça çıkardı.
İngiltere Premier Lig'in 37. hafta karşılaşmasında Crystal Palace ile Arsenal kozlarını paylaştı. 4 gol çıkan mücadeleyi konuk ekip 3-1 kazandı.
Arsenal'a galibiyeti getiren golleri 35. ve 90+5. dakikalarda Nicolas Pepe ve 90+1'de Martinelli kaydetti. Ev sahibinin tek golü ise 62. dakikada Benteke'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Arsenal galibiyet serisini 4 maça çıkardı ve 58 puana yükseldi. C. Palace ise 44 puanda kaldı.
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