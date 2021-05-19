Son dakika spor haberi: Bir dönem sona eriyor! Sami Khedira futbolu bırakacağını açıkladı
Kariyerinde Real Madrid ve Juventus gibi dev kulüplerde forma giyen Sami Khedira, futbolu bırakacağını duyurdu. Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin'de forma giyen Alman yıldız, sezon sonunda aktif kariyerini noktalayacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hertha Berlin'de forma giyen Sami Khedira, sezon sonunda aktif kariyerini noktalayacağını açıkladı.
Khedira, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 22 Mayıs Cumartesi günü Bundesliga'nın son haftasındaki Hoffenheim maçında son kez sahaya çıkacağını belirterek, "Tüm bu özel anları sizlerle yaşama fırsatını yakaladığım için çok gururluyum. Taraftarlar, teknik direktörler, takım arkadaşlarım, ailem ve arkadaşlarıma teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.
Tunus kökenli Alman futbolcu, Hertha Berlin'e gelmeden önce Stuttgart (2006-2010), Real Madrid (2010-2015) ve Juventus (2015-2021) kulüplerinde oynadı.
2019'dan itibaren sakatlıkların peşini bırakmadığı 34 yaşındaki Khedira, 77 kez formasını giydiği Almanya Milli Takımı ile 2014'te dünya şampiyonluğu yaşadı.
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