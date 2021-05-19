19 Mayıs 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Bir dönem sona eriyor! Sami Khedira futbolu bırakacağını açıkladı

Bir dönem sona eriyor! Yıldız isim futbolu bırakıyor
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.05.2021

Kariyerinde ve gibi dev kulüplerde forma giyen , futbolu bırakacağını duyurdu. ekiplerinden 'de forma giyen Alman yıldız, sezon sonunda aktif kariyerini noktalayacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

() takımlarından 'de forma giyen , sezon sonunda aktif kariyerini noktalayacağını açıkladı.

Khedira, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 22 Mayıs Cumartesi günü Bundesliga'nın son haftasındaki maçında son kez sahaya çıkacağını belirterek, "Tüm bu özel anları sizlerle yaşama fırsatını yakaladığım için çok gururluyum. Taraftarlar, teknik direktörler, takım arkadaşlarım, ailem ve arkadaşlarıma teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.

kökenli Alman futbolcu, Hertha Berlin'e gelmeden önce (2006-2010), (2010-2015) ve (2015-2021) kulüplerinde oynadı.

2019'dan itibaren sakatlıkların peşini bırakmadığı 34 yaşındaki Khedira, 77 kez formasını giydiği ile 2014'te dünya şampiyonluğu yaşadı.

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