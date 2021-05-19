19 Mayıs 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Tottenham 1-2 Aston Villa (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Tottenham sahasında kayıp!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.05.2021

'in 37. haftasında ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

'in 37. hafta karşılaşmasında sahasında ile kozlarını paylaştı. 3 gol çıkan mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.

Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 20. dakikada (k.k) ve 39'da kaydetti. Tottenham tek golü ise 8. dakikada 'in ayağından geldi.

Bu sonuçla birlikte Tottenham 59 puanda kalırken Aston Villa ise 3 maç aradan sonra galip geldi ve 52 puana yükseldi.

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