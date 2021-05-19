19 Mayıs 2021, Çarşamba
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Tottenham 1-2 Aston Villa (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Tottenham ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
İngiltere Premier Lig'in 37. hafta karşılaşmasında Tottenham sahasında Aston Villa ile kozlarını paylaştı. 3 gol çıkan mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.
Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Reguilon (k.k) ve 39'da Watkins kaydetti. Tottenham tek golü ise 8. dakikada Bergwijn'in ayağından geldi.
Bu sonuçla birlikte Tottenham 59 puanda kalırken Aston Villa ise 3 maç aradan sonra galip geldi ve 52 puana yükseldi.
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