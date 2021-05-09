09 Mayıs 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

FC Köln 1-4 Freiburg (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Freiburg Köln'ü ateşe attı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 09.05.2021

'nın 32. haftasında FC sahasında ile karşı karşıya geldi. 5 gole sahne olan mücadeleyi konuk takım 4-1 kazandı. Bu sonuçla birlikte Köln düşme hattında kritik sıralardaki yerini korudu.

'nın 32. hafta karşılaşmasında FC ile kozlarını paylaştı. Mücadele 4-1 Freiburg'un üstünlüğüyle sona erdi.

Freiburg'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada , 20'de , 90+3'te ve 90+6'da ise kaydetti.

Ev sahibi ekibin tek golü 50. dakikada Andersson'dan gelirken, 62. dakikada ise penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte Köln 17. sıradaki yerini korudu ve 29 puanla düşme hattından kurtulamadı. Freiburg ise 44 puana yükseldi.

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