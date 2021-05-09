FC Köln 1-4 Freiburg (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 32. haftasında FC Köln sahasında Freiburg ile karşı karşıya geldi. 5 gole sahne olan mücadeleyi konuk takım 4-1 kazandı. Bu sonuçla birlikte Köln düşme hattında kritik sıralardaki yerini korudu.

Almanya Bundesliga'nın 32. hafta karşılaşmasında FC Köln ile Freiburg kozlarını paylaştı. Mücadele 4-1 Freiburg'un üstünlüğüyle sona erdi.

Freiburg'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Petersen, 20'de Demirovic, 90+3'te Grifo ve 90+6'da ise Schmid kaydetti.

Ev sahibi ekibin tek golü 50. dakikada Andersson'dan gelirken, 62. dakikada Duda ise penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte Köln 17. sıradaki yerini korudu ve 29 puanla düşme hattından kurtulamadı. Freiburg ise 44 puana yükseldi.

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