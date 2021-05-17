17 Mayıs 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

İtalya Futbol Federasyonu'ndan Roberto Mancini kararı! Sözleşmesi...

İtalya Futbol Federasyonu'ndan Mancini kararı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 17.05.2021

, milli takım teknik direktörü Roberto 'nin sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı. Deneyimli teknik adam imzadan sonra "Çok mutluyum" sözleriyle yeni mukavelesini değerlendirdi.

'ndan (FIGC) yapılan açıklamada, 56 yaşındaki 'nin Haziran 2026'ya kadar milli takımın başında kalmasının resmiyete kavuştuğu bildirildi.

FIGC Başkanı , imza töreninde yaptığı açıklamada, Mancini ile tam uyum içinde çalıştıklarını belirterek, "Bu bir süredir üzerinde çalıştığımız bir duyuru idi. Çünkü bir projenin tamamlanması için zaman gerekiyor ve biz bu üç yılda yapılan çalışmalara devamlılık kazandırmak istedik." dedi.

Deneyimli çalıştırıcı Mancini de "Çok mutluyum. Federasyon Başkanı Gravina'ya teşekkür ediyorum. Meyvelerini veren bir işi ileriye taşımanın yollarına bakıyoruz. Beğendiğim bir takımı, bir araya getirebilme beni son derece tatmin ediyor ve gelecek için iyimserim. Bir yıl içinde Avrupa Şampiyonası, final aşaması ve maçları oynayacağız. Hedefimiz, kolay olmayacağını ve bazen şansa da ihtiyaç olduğunu bilerek kazanmak." ifadelerini kullandı.

Mayıs 2018 yılından bu yana "Gök mavililer" olarak bilinen 'nın başında bulunan Mancini, İtalya'nın 2019'da 11 maç üst üste kazanmasını sağladı. İtalya, söz konusu 11 maçın 10'unu 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde oynayıp kazandı.

Mancini yönetiminde 30 maça çıkan İtalya Milli Takımı, 21 maçtan galip ayrılırken, 7 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. "Gök mavililer" son 25 maçtır da yenilgi yüzü görmedi.

Mancini idaresindeki İtalya Milli Takımı, 11 Haziran'da Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında ile karşılaşacak.

, , Inter, , St. Petersburg gibi takımları çalıştıran Roberto Mancini, 2013-2014 sezonunda da 'ın başına geçmişti.

Mancini'den Türkiye sözleri! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Anderson Talisca'nın yeni adresi belli oldu! Anderson Talisca'nın yeni adresi belli oldu!
Belçika'nın kadrosu belli oldu Belçika'nın kadrosu belli oldu
Hellas Verona - Bologna maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Hellas Verona - Bologna maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör