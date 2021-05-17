17 Mayıs 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Milan 0-0 Cagliari (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Milan evinde kazanamadı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 17.05.2021

İtalya 'nın 37. haftasında sahasında ile 0-0 berabere kaldı. Milli futbolcumuz 89 dakika sahada kaldı.

İtalya 'da heyecan devam ediyor. 37. hafta maçında A Milli yıldızımız 'nun formasını giydiği evinde ile karşı karşıya geldi. 'da oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve yarışındaki Milan, sahadan 1 puanla ayrıldı.

Karşılaşma boyunca daha etkili olan Milan, rakip kaleye çektiği 18 şutta golü bulamazken, 4 isabette kaleci Cragno'yu geçemedi. Kontralarla tehlikeli olan Cagliari'nin ise 2 önemli pozisyonunda kaleci geri düşmelerine izin vermedi.

Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 89 dakika sahada kaldı.

Beraberlik sonrasında Milan puanını 76 yaptı ve 3. sırada yer aldı. Cagliari ise 37 puanla 16. basamakta kaldı. Serie A'nın son haftasında Milan deplasmanda ile karşılaşacakken, Cagliari ise evinde 'yı konuk edecek.

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